"Hoy por hoy no es posible el cierre de las térmicas, es un error", asegura Adrián Barbón (FSA-PSOE)

1/12/2017 - 20:37

El secretario general de la FSA acusa al ministro de Energía de querer "matar" el carbón autóctono para financiar a las nucleares

GIJÓN, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Federación Socialista de Asturias (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, ha sostenido este viernes en Gijón que "hoy por hoy no es posible el cierre de las térmicas, es un error", ha añadido.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en la sede de la Agrupación Socialista de Gijón, tras la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE, a preguntas de los medios de comunicación acerca de las palabras de la ex ministra Cristina Narbona, quien defendió que el cierre de las térmicas podría incluso abaratar el precio de la electricidad si se las sustituye por energías renovables.

Barbón, que ha reconocido no ser un experto, ha recalcado, no obstante, que ha estudiado mucho sobre el tema en su etapa en la Asociación Española de Municipios Mineros (ACCOM). En este sentido, ha asegurado que no conoce "ningún" informe que ratifique lo que dice Narbona.

Al contrario, ha considerado que, hoy por hoy, la sustitución de las fuentes de energía de producción térmica, carbón, no abaratarían los costes con las renovables. A su juicio, hoy día no hay capacidad para cubrir la demanda de energía solo con renovables.

Sobre las fuentes renovables, asimismo, ha dicho que por mucho que avancen van a necesitar energías de respaldo, ya sea nucleares, ciclos combinados o centrales térmicas. A este respecto, ha recordado que la posición política del PSOE habla de afrontar en 2028 la renovación del parque nuclear y luego avanzar hacia una transición económica justa que desemboque en el año 2050 con el cese de emisiones de CO2,??, pero que puede ser con el avance en la captación de CO2Cos(18')

Unido a ello, ha tildado de "auténtica desvergüenza" lo que está pasando con Iberdrola. También ha precisado, sobre la ex ministra Narbona, que también dijo otras cosas interesantes, como es la necesidad de crear un fondo económico para una transición ecológica de la economía y un desarrollo económico sostenible , para que haya inversiones en el territorio.

Y en el caso ayudas por capacidad, que sean solo para carbón autóctono, además de que es preciso hacer frente al cambio climático. "No es normal que en noviembre hay gente tomando sol en la playa", ha remarcado Barbón sobre esto último.

FINANCIACIÓN A LAS NUCLEARES

También ha resaltado que le llama poderosamente la atención que ocupe titulares las declaraciones de Narbona y no lo de dicho por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, quien apostó por el mantenimiento de las térmicas aunque sea con carbón internacional porque el autóctono es un "sector muerto".

"No esta muerto, usted lo está matando", ha replicado Barbón al ministro. Ha añadido, además, que el PSOE apuesta por una reserva estratégica, como suplemento energético y garantía del suministro, del carbón nacional. De ahí que el PSOE pusiera como condición que el pago por capacidad sea solo a carbón nacional.

"No me callo, es una auténtica vergüenza", ha insistido sobre las palabras del Ministro. El dirigente socialista ha lamentado que no hay voluntad política de salvar una fuente autóctona, al tiempo que ha reivindicado que no podemos prescindir del carbón nacional porque sería "un error estratégico" para el país.

Además, ha recalcado que aunque es verdad que el sector de la producción del carbón autóctono pasó una crisis "tremenda", lo ha achacado a que no se cumplió con el acuerdo de que supusiera el 7,5 por ciento del mix nacional.

"El ministro a mí no me la da", ha remarcado, para después incidir en que ya hay instrumentos jurídicos y políticos para preservar el carbón nacional. Según Barbón, lo que el ministro oculta es que con ese cierre de las térmicas busca justificar financiar a las nucleares para mantenerlas abiertas por más tiempo. Ha avanzado, en este sentido, en que el PSOE se rebelará contra la idea del ministro de mantener el sector de las centrales térmicas ligado a la quema de carbón internacional.