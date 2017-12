Cerrados al tráfico seis tramos de la red secundaria de Navarra y son necesarias las cadenas en cuatro más

2/12/2017 - 10:16

La nieve ha obligado a cerrar al tráfico en Navarra los puertos de Urbasa (NA-718, a partir del pk. 15, Zudaire); accesos a San Miguel de Aralar (NA-7510, desde el pk. 3, Baraibar); y Belagua (NA-137, Burgui-Isaba-Francia, desde el pk. 45, Mata de Haya). También se encuentran cerradas las carreteras NA-2012 (Cuatro Bordas-Irati) desde el pk. 8; NA-2000 (Isaba-Zuriza) desde el pk. 0 y NA-7210 (Meano-Álava).

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

Además, es obligatorio el uso de cadenas en la NA-7211 (La Población- Aguilar de Codés) desde su inicio; NA-138 (Pamplona a Francia por Alduides), a partir del pk. 18 (puerto de Urkiaga); NA-1740 (Irurita-Eugi), desde el pk 7 (puerto de Artesiaga) y NA-2520 (Olagüe-Zubiri), entre los pk. 6 al 9 (puerto de Egozkue).

Por otra parte, la carretera NA-411 (enlace A-15-Ostiz), se encuentra cerrada por la caída de un cable de telefonía, y como todos los años la carretera transfronteriza de carácter local NA-2011 (Salazar-Francia, puerto de Larrau) permanecerá cortada y sin servicio de vialidad invernal entre los pk. 7 y 20 (bosque de St. Joseph en territorio francés).

El Gobierno de Navarra insiste en su recomendación a los conductores de que circulen con precaución por las carreteras de zona norte, donde pueden registrarse nevadas a partir de la cota de los 200-300 metros. Asimismo es posible que se formen placas de hielo en la calzada porque la previsión meteorológica indica que se producirán heladas generalizadas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado la alerta al nivel amarillo ante el riesgo de que se produzcan precipitaciones con acumulación de 2 cm. de nieve en la vertiente cantábrica a partir de la cota de los 200 metros, y de 4 cm. en la parte noroeste de la Zona Centro (entorno de las sierras de Aralar y Urbasa) a cualquier cota. Asimismo ha activado la alerta amarilla por bajas temperaturas, que podían llegar a -4 grados en el centro de Navarra y a -6 en el Pirineo.

El Servicio de Carreteras del Gobierno de Navarra mantiene movilizados 82 equipos quitanieves preparados para intervenir si las condiciones de la vía lo requieren. De ellos, 10 se ocuparán de la Autovía del Camino (A-12), 3 de la del Norte (A-1), 11 de la de Leitzaran (A-15) y 2 en la Autovía de la Barranca (A-10). Además, vigilarán la situación de las carreteras de la mitad norte de la red principal, las de los valles de Roncal, Salazar, Aezkoa y Ultzama, y las de las zonas de Codés, Abaurrea, Ujué y Aibar, entre otras.

En la página web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el teléfono 848 423 500 se ofrece información actualizada del estado de las carreteras de la Comunidad Foral. Para los desplazamientos fuera de Navarra, es conveniente consultar la web de la Dirección General de Tráfico (http://www.dgt.es/es/) y su teléfono de información 011.

DISPOSITIVOS DE TRÁFICO

La Policía Foral contribuye al dispositivo de seguridad en las carreteras con un total de 130 agentes. El jueves intervinieron 46 agentes, el viernes 42 y hoy sábado son 42 los agentes movilizados.

Sin perjuicio de la atención en otras vías, se prestará especial vigilancia a la A-15 (autovía de Leitzaran), AP-15 (Autopista de Navarra), N-121 (Pamplona-Tudela); N-135 (Pamplona-Francia, por Luzaide/Valcarlos) y la A-21 (Autovía del Pirineo).

RECOMENDACIONES

Además del dispositivo desplegado, la Dirección General de Obras Públicas considera importante que los conductores conozcan y sigan unas recomendaciones básicas sobre cómo actuar en estos casos.

Los principales consejos son los siguientes: llevar siempre en el vehículo cadenas, el depósito de gasolina lleno, ropa de abrigo y linterna; rellenar el depósito antes de que el combustible llegue a la mitad (así se consigue más peso y agarre en el eje trasero y una reserva de calefacción en caso de emergencia), y colocar las cadenas en las ruedas motrices tan pronto como se cubra la calzada de nieve (ajustarlas después de recorrer unos metros y no circular a más de 30 km/h).

También se aconseja no usar el freno de mano al estacionar cuando la temperatura está bajo cero, ya que por efecto del hielo pueden quedarse pegadas las zapatas a los tambores.

Además, existen consejos concretos en función del estado en que se encuentre la vía. Con vía abierta (se ha producido un aviso de temporal, pero la circulación todavía no se vea afectada), se recomienda, si no se puede aplazar el viaje, extremar la prudencia y estar atento a los partes meteorológicos; tener especial precaución en zonas altas o umbrías, ya que puede existir hielo, incluso aunque la temperatura sea superior a 0º C; y no sobrepasar la velocidad de 100 km/h en autovías y de 80 km/h en carreteras. Además, los camiones deberán circular por el carril derecho y no realizar adelantamientos

En caso de vía abierta con precaución (nieva débilmente, La calzada comienza a cubrirse de nieve, aunque ésta desaparece al paso de las máquinas quitanieves), se aconseja disminuir la velocidad, especialmente en curvas y pendientes pronunciadas, y evitar las frenadas bruscas; aumentar la distancia de seguridad y evitar las maniobras bruscas; y no continuar el viaje si no se dispone de los elementos imprescindibles (cadenas, ropa de abrigo, depósito lleno y linterna).

En vía con cadenas (la nieve cubre la calzada completamente, a pesar del trabajo de las máquinas de vialidad invernal. Sólo se puede circular con cadenas o neumáticos especiales y se restringe la circulación de vehículos articulados, camiones y autobuses), los consejos son aplazar el viaje, salvo estricta necesidad, sobre todo si es de noche; no detener el coche en lugares en los que pueda dificultar la circulación de otros usuarios de la vía; no esperar a quedarse inmovilizado para poner las cadenas; y no rebasar a otros vehículos inmovilizados si no se tiene la seguridad de poder continuar la marcha, especialmente en tramos de rampa.

Con la vía cerrada (la calzada se encuentra intransitable para cualquier tipo de vehículo, existe riesgo de quedar inmovilizado en la carretera por un largo periodo de tiempo), se recomienda no viajar y si es imprescindible viajar, utilizar un itinerario alternativo más seguro. En caso de inmovilización, se aconseja apagar el motor y si se necesita calefacción, tener en cuenta que es necesario garantizar la ventilación en el interior del automóvil. No se debe abandonar el vehículo si no se está seguro de encontrar un refugio y si se abandona el vehículo, se debe dejar de manera que no obstaculice el trabajo de las máquinas quitanieves.