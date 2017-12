El PPN dice que el Gobierno de Navarra "incumple" la ley foral de Subvenciones

2/12/2017 - 10:47

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado este sábado que el Gobierno de Navarra "está incumpliendo" la ley foral de Subvenciones, "modificada la legislatura pasada con el apoyo de los grupos que hoy conforman el cuatripartito, para implantar una planificación y un control parlamentario de las subvenciones, que a fecha de hoy no se ha aplicado ni una sola vez en toda la legislatura".

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

La dirigente 'popular' ha señalado en una nota que "por iniciativa de Izquierda-Ezkerra se modificó la ley para establecer dos nuevos apartados, en primer lugar, un Plan Estratégico de Subvenciones, con periodicidad trienal, revisado anualmente y que debe ser presentado ante la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento antes del 30 de abril de cada año, cosa que no se ha cumplido".

En segundo lugar, se introdujo otro apartado por el cual los procedimientos de concesión de subvenciones deberán iniciarse en enero y concluir en el plazo máximo de tres meses, "es decir, todas las resoluciones de concesión de las subvenciones deben estar dictaminadas antes del 31 de marzo, cosa que no ocurre, pues cada día vemos en el Boletín Oficial de Navarra resoluciones de diferentes departamentos sobre concesión de subvenciones", ha continuado señalando la presidenta de los 'populares'.

"Si existen excepciones que no puedan estar fijadas a 31 de marzo, la ley foral de Subvenciones, sistemáticamente incumplida, indica que esas excepciones deben justificarse antes del 28 de febrero de cada año ante la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento. Ni una sola vez en esta legislatura se ha cumplido tampoco este apartado", ha afirmado.

Ana Beltrán ha añadido que "una vez más, se está comprobando que para el cuatripartito no es lo mismo predicar que dar trigo; no es lo mismo para ellos estar en la oposición que gobernando; hacer leyes que verse obligados a cumplirlas".

Tras ello, ha adelantado que preguntará al vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, "que la legislatura pasada votó a favor de esta modificación de la ley, por qué la está incumpliendo el Gobierno de Navarra". "Por qué en toda la legislatura no ha presentado ante el Parlamento ni una sola vez el Plan Estratégico de Subvenciones, y por qué no se conceden todas las subvenciones antes del 31 de marzo, o, en su caso, por qué no se justifican las razones para no poder hacerlo en comisión antes del 28 de febrero. En definitiva, preguntaremos al señor Ayerdi por qué se incumple la ley de Subvenciones", ha afirmado Ana Beltrán.