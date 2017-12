Reincidentes presenta este sábado en la sala Concept de Logroño su nuevo disco 'Vergüenza'

2/12/2017 - 11:06

Después de conmemorar todo lo conseguido hasta la fecha en treinta años de andadura musical con Aniversario y Awkan, la banda sevillana Reincidentes está de vuelta con 'Vergüenza' (Maldito Records, 2017), su primer disco de estudio con nuevas canciones en seis años. Este sábado presentarán su disco en Logroño en la sala Concept, a partir de las 21,30 horas.

MADRID/ LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

"Retomamos la senda de los discos normales y al uso que dejamos con Aniversario y Awkan, que fueron dos trabajos que abarcaban mucho y necesitaron una dedicación enorme", indica el bajista y vocalista del grupo, Fernando Madina (Valencia, Venezuela, 1966), en una entrevista que concede a Europa Press.

A este respecto, recalca que las catorce canciones de este nuevo álbum "surgieron después de Awkan y en el último año", tiempo durante el cual las fueron grabando en dos ubicaciones: su local de ensayo y en los habituales Estudios Sputnik de Sevilla.

El resultado de esta temporada de trabajo es un disco "variado, en el que la paleta de colores se ha abierto un poquito", siguiendo una "tendencia en Reincidentes desde hace ya tiempo". "Para nuestro disfrute y esperamos que para quien lo escuche también", bromea.

Y aún añade: "Aparte de la experiencia y el bagaje, es también por intentar incorporar cosas nuevas que vas escuchando en tu vida. No nos gusta encasillarnos en algo concreto y eso se va notando en la música que vas haciendo sin que pierda su esencia original de punk rock".

Así las cosas, tras recordar que el grupo cumple "31 años estas navidades", insiste Madina en que en esta nueva entrega hay "cosas más pop, otras más grunge, otras más rocanrol de siempre tipo Rolling Stones... y también mucho de lo de siempre". "Todo adornado para que nos quede una cosa variada", remata.

LETRAS CONTESTATARIAS Y DE DENUNCIA

Aunque en la temática también se aprecia cierta apertura a temas inéditos como el amor, Reincidentes mantienen su rabia y su denuncia constante en asuntos como la Ley Mordaza (en la canción Terrorismo), el imperialismo en modo Trump (Agítese antes de USA), la extrema derecha disfrazada (Ciudadano K-K), la destrucción del planeta en aras de la productividad (Planeta Muerto) e incluso la descomposición del "régimen del 78" (Se acabó la fiesta).

"Ahora conviene vender seguridad y tranquilidad, pero las inquietudes siguen ahí, aunque no tan efervescentes como en aquellas plazas de hace seis años", apunta Madina sobre la situación política y social española de la actualidad, antes de destacar que, en cualquier caso, "los anhelos siguen ahí, la semilla se plantó y ese árbol finalmente germinará".

Profundiza un poco más en la cuestión al plantear que "es verdad que el poder reaccionó rápidamente, creó varios contrapesos para que esto no se fuera de madre, incluso un partido político". "Y está claro que con leyes como la Mordaza u otras de las que hablamos en Terrorismo, pretenden callarnos la boca", subraya.

Destaca a este respecto que en este nuevo disco de Reincidentes no hay nada de autocensura, al tiempo que señala que "quizás aún siendo demasiado optimista", está convencido de que "este régimen tiene los días contados y tarde o temprano va a caer". "Entonces nos miraremos a los ojos para preguntarnos qué construir", apostilla.

A su juicio, a pesar de estos intentos por silenciar, "eso en todo caso va a ser temporal, porque al final la sociedad avanza más rápido de lo que los poderes y los partidos políticos quieren". "El PP votó no al divorcio en 1983, no al aborto en 1985, no al matrimonio homosexual en 2003... pero cuando ha llegado al poder no se ha atrevido a eliminarlos porque la sociedad va más deprisa que ellos", argumenta.

Sobre el imperialismo estadounidense, explica Fernando Madina que se está "exagerando" la influencia de Donald Trump, puesto que es una cuestión que va más allá de una persona concreta: "El problema es el enfoque de Estados Unidos, no una persona, porque Obama tampoco es que fuera mucho mejor. Es un país que se mueve a golpe de miedo y a veces se quiere aislar más y otras menos".

"MUCHÍSIMA VERGÜENZA"

Ante esta situación, no cabe duda de que el título de Vergüenza es muy apropiado para la nueva entrega del grupo sevillano, que siente, en palabras de su vocalista, que hay "dos tipos de vergüenza: "La global, que es como si un alienígena mirara al mundo y nos viera, y luego las vergüenzas diarias, que sumándose producen esa otra gran verguenza".

"De eso hablan nuestras canciones. Estamos batiendo el récord de pateras, está el asunto de los refugiados... que se hable tanto de Venezuela y tan poquito de Portugal... Casi todo lo que están haciendo 'los de arriba' nos produce muchísima vergüenza. ¿No da vergüenza y asco que una persona cobre 600 euros por trabajar ocho horas diarias?", recalca.

GIRA DE PRESENTACIÓN

Aunque Reincidentes tienen conciertos este mismo sábado en Logroño y el día 6 en San Javier (Murcia), la gira de presentación de Vergüenza propiamente dicha no tendrá lugar hasta 2018. Antes lo que sí habrá será firmas de discos en Barcelona (12 de diciembre, Disco 100, 18,00 horas), Valencia (13 de diciembre, Maconde, 19,00), Madrid (14 de diciembre, Holy Cuervo, 19,00) y Bilbao (15 de diciembre, Power Records, 19,00).

Ya en el próximo año, la presentación oficial tendrá lugar en Valencia (día 16 de febrero), Barcelona (17 de febrero), Londres (24 de febrero), Madrid (16 de marzo) y Bilbao (24 de marzo). "Esos serán los conciertos con nuevo repertorio y, a partir de ahí, abierta contratación en salas y festivales para compartir el disco con nuestra gente, que es lo que realmente nos gusta", anticipa Madina.

"Realmente somos animales de escenario", admite, para acto seguido proseguir: "Nuestra manera de vivir al fin y al cabo tiene como culmen el escenario. Antes la tradición era oral y bueno, ahí estamos nosotros ahora en la carretera. Nunca vivimos de los discos y ahora mucho menos".

De hecho, Reincidentes están ahora en una fase de autogestión total, siguiendo la actitud punk 'do it yourself', algo que, según Fernando, les da "muchas satisfacciones" al tner "más cercanía con la gente". "Aunque lleva mucho más trabajo, hace de esto algo más bonito aún y nos mantiene más unidos a todos", concluye.