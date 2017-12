PSOE tacha de "burla" el viaje "exprés" de De la Serna y critica que Granada seguirá aislada "muchos meses más"

2/12/2017 - 11:11

La coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Elvira Ramón, ha calificado este sábado de "burla" la visita "exprés" del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, este pasado viernes a Antequera (Málaga), y ha denunciado que Granada seguirá aislada "muchos meses más".

GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)

En una nota tras el viaje del ministro a Antequera para verificar el inicio de las pruebas de comportamiento de la infraestructura de la línea de Alta Velocidad con el tren laboratorio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la parlamentaria socialista ha incidido en que Granada "va camino de sumar mucho más que tres años de aislamiento ferroviario", y ha recriminado al titular de Fomento que "no haya dado fechas para la reanudación del tráfico de trenes ni para la ejecución del soterramiento y la variante de Loja".

"Íñigo de la Serna se podría haber ahorrado este viaje exprés que no ha servido para aclarar todas las dudas que existen en torno al AVE", ha dicho la socialista, que ha criticado además que "el Gobierno solo ha buscado la foto en un acto propagandístico ante la presión y el descontento social e institucional existente en la provincia ante una situación insoportable y sin precedentes en España".

Tras indicar que mientras el ministro no informe "negro sobre blanco" del calendario para la "urgente" puesta en marcha del servicio y la dotación presupuestaria para la ejecución del soterramiento en la capital y la variante de Loja, todas sus palabras "no tendrán validez", la socialista ha censurado "el alarde realizado por el Gobierno de España, con una puesta en escena que no responde a la realidad".

"Esta tierra lleva padeciendo el castigo del Gobierno del PP durante un largo tiempo al frustrar sus posibilidades de desarrollo y progreso", ha aseverado la socialista, que ha afeado a De la Serna "la chapuza de tren que ha planificado Fomento".

Asimismo, ha advertido de que "la ciudadanía ya está muy escaldada con los engaños del Gobierno de Mariano Rajoy sobre la Alta Velocidad, una acción muy perjudicial" para Granada que ha visto cómo su estación de trenes se ha convertido desde el 7 de abril de 2015 en una terminal de autobuses "perdiendo su razón de ser", según ha apostillado.

La coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha considerado que, con todos estos argumentos, el ministro "no puede estar satisfecho del trabajo que el Gobierno de España ha hecho en esta provincia, donde los agravios ganan terreno a las bondades que pretende vender el PP".

VISITA "SECTARIA"

Por último, Elvira Ramón ha reprochado al ministro que haya planteado una visita "sectaria y partidista" al haber "excluido" de la convocatoria a los parlamentarios socialistas, que "no han recibido invitación oficial, mientras que los diputados, senadores y otros representantes del PP acudieron ayer (este viernes) a la llamada del titular de Fomento en Antequera".

"Una decisión que, por otra parte, demuestra que De la Serna no es capaz de venir hasta Granada para dar la cara y rendir cuentas", ha aseverado la socialista para concluir.