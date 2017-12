Sanidade se compromete a estudiar vías para facilitar a ancianos y personas con discapacidad pedir cita médica

2/12/2017

La valedora do Pobo instó a actuar frente a las "dificultades" de estos colectivos con la locución telefónica automática del Sergas

La Consellería de Sanidade se ha comprometido a estudiar la posibilidad de introducir nuevas opciones en el sistema de servicio de cita previa con el fin de paliar las "dificultades" con las que se encuentran personas mayores o con discapacidad a la hora de pedir por teléfono vez para una consulta médica.

Así lo ha trasladado el departamento que dirige Jesús Vázquez Almuiña a la institución del Valedor do Pobo, después de que su titular, Milagros Otero, se interesase por la situación. En el expediente, que se da por concluido en un escrito con fecha del 28 de noviembre, la valedora remarca la respuesta favorable de la Xunta.

En declaraciones a Europa Press, la propia Otero ha celebrado que este problema esté "en vías de solución" y ha esgrimido su preocupaciónpor colectivos que puedan sufrir los problemas con especial intensidad como los ancianos y los niños.

La queja parte de un escrito con varios promotores que alertaron en su día de "las dificultades" con las que se encuentran para solicitar cita previa para su centro de salud en Celanova (Ourense), pues tienen que utilizar los números de cita facilitados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) "con locuciones automáticas".

El problema deriva, según explicaban en su queja, de que son personas mayores y no les resulta fácil seguir el hilo de las preguntas automáticas, además de tener "verdaderas dificultades" para que "se entienda su voz". Esto conlleva que la grabación repita "continuamente" 'perdone, no le he entendido', sin que consigan obtener la cita.

"Este asunto me conmovió mucho. Un grupo de personas mayores que tenían enorme dificultad para poder establecer las citas porque, claro, descuelgas el teléfono y te empiezan a decir 'pulse el uno', 'pulse el dos', y te dan ganas de tirar el teléfono porque no hay forma. A las personas mayores les resulta complicadísimo", ha manifestado la valedora a Europa Press.

En esta coyuntura, ha explicado que se habló con la Consellería de Sanidade y ha celebrado que ésta se haya comprometido a estudiar el tema e implantar "medidas correctoras".

EXPEDIENTE

La valedora dirigió a finales de octubre a Sanidade una sugerencia encaminada a incorporar un mecanismo alternativo de atención telefónica ante las dificultades que tienen las personas mayores con el sistema de locución automática.

En el escrito, Milagros Otero subrayaba que los afectados por esta situación necesitan de un mecanismo que les permita hablar "con una persona física" para ser atendidas, ya que tampoco disponen "de medios ni conocimientos" para solicitar una cita por internet.

En el mismo documento, la valedora constató que la Consellería de Sanidade le remitió previamente un informe en el que explicaba que la solicitud de cita previa en los centros de salud se realizaba a través de tres sistemas distintos: presencial, telefónico e internet.

Incidía, además, el departamento autonómico en que el actual sistema estaba operativo después de que durante años existieran varios números telefónicos para pedir cita, que también fue objeto de quejas por los usuarios, además de ser un sistema "caro" para la Administración.

"SERVICIOS DISEÑADOS PARA TODOS"

Analizado el informe de Sanidade, la valedora expuso en el escrito de octubre un análisis de la situación en el que coincidía con la consellería en las ventajas de un sistema único para toda Galicia que permita concertar citas sanitarias por las vías expuestas, pero matizaba que la "realidad gallega" --con una población cada vez más mayor y dada la dispersión-- también evidencia dificultades.

Argumentó que en la comunidad "hay un amplio número de usuarios" que, por su edad no están habituados al uso de las TIC y acuden a la vía telefónica para concertar cita con su médico, no siendo la web realmente "una opción factible" para este perfil de usuario.

Al margen de que los mayores puedan ser reacios a adaptarse a las nuevas tecnologías --admitía la valedora--, hay también ciudadanos que pueden padecer una disminución de las capacidades físicas o cognitivas que les enfrenten con una serie de inconvenientes. Unos inconvenientes que pueden sufrir también, con independencia de su edad, las personas con discapacidad.

En este contexto, con una población mayor "cuyas capacidades sensoriales y motoras se ven afectadas antes o después", con un "censo disperso" y en el que "los hijos independizados no suelen vivir en el mismo entorno", la valedora defendía en su escrito que "deben formularse sistemas que permitan prestar servicios diseñados para todos".

Otero resolvía reclamando que se estudien "nuevas opciones" en el sistema de cita previa que tengan en cuenta "las dificultades" con las que se topan personas mayores o que "sufren limitaciones funcionales", de forma que no vean disminuido el acceso a tal procedimiento "por consistir éste básicamente en una herramienta de locución automática", evitando así desplazamientos a los centros de salud.

ACEPTACIÓN DE LA XUNTA

En un escrito del 28 de noviembre, la valedora da por concluido el expediente tras constatar que, un día antes, se recibió un escrito de la Consellería de Sanidade "aceptando la recomendación formulada" y "asumiendo su contenido".

En el oficio se menciona que fueron implantándose "progresivas mejoras" para la solicitud de cita previa en la medida en la que lo permiten las innovaciones tecnológicas y la Consellería considera que los medios disponibles "alcanzan a una gran mayoría de la ciudadanía" de Galicia.

Sin embargo, el departamento autonómico "también es consciente" de la problemática que da origen al expediente de la queja y, según concluye la valedora, "afirma expresamente que estima razonable, dada la existencia de personas que no disponen de un acceso fácil a la cita previa, estudiar otras opciones para tratar de evitar los problemas existentes en la actualidad".