Ander gil (psoe) cree que la república no debe ser un tema "tabú" en la reforma de la constitución

2/12/2017 - 12:33

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, opinó que "no debe haber ningún tema tabú" cuando se aborde la reforma de la Constitución, por lo que señaló que "tampoco" debe serlo el modelo de Estado y el debate entre monarquía parlamentaria y república.

"Yo tengo esto muy claro, no debe haber ningún tema tabú, y ese tampoco debería serlo", expresó Gil en una entrevista a Servimedia cuando se le preguntó si la actualización de la Carta Magna debe ser ambiciosa.

Así, señaló que España es una "democracia avanzada, donde se puede hablar de todo, siempre dentro de la ley". "Se debe hablar de todo, abiertamente", y "no hay que tener miedo a ningún debate".

No obstante, el portavoz socialista señaló que hay que ser "consciente" de que para abordar una reforma de la Constitución, en lo referido al modelo se requiere de un consenso y no se puede hacer con "mayorías exiguas o coyunturales". "España no es una república bananera sino un país serio", remachó.

Así las cosas, Gil reconoció en declaraciones a Servimedia que reformar la Constitución "requiere de un debate sosegado" y que, pese a no estar entre los que "piensan que es una realidad inmutable y monolítica", tampoco cree sea "algo que se puede reformar de la noche a la mañana".

A su juicio, la reforma requiere de debate sosegado y consensos amplios y éste no surge como "surge el sol todas las mañanas", sino que hay que "fomentarlo y trabajarlo".

El portavoz del PSOE en la Cámara Alta defendió la utilidad del Senado aunque apostó por su actualización como cámara territorial dentro de la reforma. Para esta reforma, dejó en el "contexto preelectoral" los "giros y requiebros" del Partido Popular y aseguró que se abrirá la subcomisión constitucional en el Congreso que aborde esta cuestión.

Si bien reiteró el "compromiso" que adquirió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, Gil dijo que "todo el mundo está acostumbrado a ver cómo Rajoy incumple sus compromisos". Además, remarcó que la reforma de la Constitución también está "negro sobre blanco" en el acuerdo del PP con Cs para investir a Rajoy como presidente.

Por ello, señaló que en la subcomisión prevista para dentro de seis meses, no se debe "hablar" de la reforma sino "plantear propuestas" para reformar la Constitución. "Ojalá diera tiempo a reformar la Constitución en materias que podamos llegar a acuerdos esta legislatura, pero mucho me temo que nos llevará esta y parte de la que viene", reconoció el portavoz del PSOE en el Senado.

