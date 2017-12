Cataluña. arrimadas se compromete a ir a bruselas a "pedir más justicia social" y "no a decir que la ue es facha"

2/12/2017 - 12:49

La líder de Ciudadanos en Cataluña y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, se comprometió este sábado a que, si gana las elecciones en la región, acudirá a Bruselas a "pedir más justicia social" y más inversión y "no a decir que la UE es facha y que hay que salir de Europa".

Así lo afirmó Arrimadas durante la presentación del 'Equipo Naranja' en Badalona con el que se presenta a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. La candidata a presidir la Generalitat dijo que si gana "no me voy a ir a Bruselas a huir de la justicia", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Arrimadas incidió en que "los autónomos que se han quedado aquí no pueden huir a Bélgica para pagar las facturas, ni las familias, ni los comerciantes; la gente normal no se puede ir a Bruselas para evitar pagar todos los meses las facturas, la gente normal no puede hacer lo que está haciendo Puigdemont".

En este contexto de incertidumbre política y de conflicto en Cataluña, Arrimadas dijo que "basta ya de cargarse la convivencia, basta ya de romper la economía, basta ya de cargarse las instituciones democráticas".

La candidata por Ciudadanos en las elecciones del 21-D consideró que "Cataluña no puede seguir siendo un problema ni para el conjunto de Europa ni para España, los catalanes tenemos que ser parte de las soluciones y no parte de los problemas".

Por ello, se comprometió a "pedir más justicia social, a pedir más inversiones, a explicar el proyecto de Cataluña" en Europa y "no a decir que la UE es facha y que hay que salir de Europa".

"Quedan 20 días para cambiar la confrontación por la convivencia, para que en Cataluña haya buenos gestores, para que en Cataluña haya buenas noticias", señaló Arrimadas para pedir a los ciudadanos que acudan a votar y "llenemos las urnas".

