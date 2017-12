Gabilondo tilda de "faena de aliño" la LEMES y justifica una enmienda a la totalidad por su "poca ambición"

2/12/2017 - 13:32

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha calificado este sábado de "faena de aliño" el proyecto de "faena de aliño" la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) y ha justificado una enmienda a la totalidad de los socialistas porque "es muy poco ambicioso".

GETAFE, 2 (EUROPA PRESS)

En un acto en Getafe para fijar la posición del PSOE sobre la LEMES, Gabilondo ha manifestado que este proyecto no ha entrado al fondo para atender "seriamente" las cuestiones que suponen el desarrollo de un sistema universitario como el de Madrid.

"No nos limitaremos en poner resistencia porque queremos participar en la elaboración de una buena ley, ya que se ha registrado este proyecto sin los necesarios consensos", ha destacado.

Asimismo, ha asegurado que una enmienda a la totalidad "no significa que todo está mal, sino que está mal el procedimiento, el mecanismo, la orientación y los valores, por lo que es necesaria la elaboración de otro texto para activar unos mecanismos de participación, que no son solo hacer reuniones o intercambios".

En su opinión, hay que establecer mecanismos "serios" que conduzcan a acuerdos a través de unos objetivos que se debatan, ya que este proyecto "no es un acuerdo y no se puede pedir la adhesión o suscripción a un acuerdo no adoptado".

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid quiere que este proyecto "se devuelva al Gobierno porque en esta ley la autonomía y la financiación no están bien y son decisivas para la universidad, que está perdiendo poder económico".

En este acto en la residencia de estudiantes Gregorio Peces Barba también han intervenido la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, que ha tachado de "auténtica chapuza" este proyecto de ley.

A su juicio, tiene "gravísimas carencias, ya que atenta contra la autonomía universitaria, no resuelve el gravísimo problema de las tasas académicas y habla de centros de alto rendimiento, que suena a centros para prepararse para las Olimpiadas".

José Manuel Franco también ha criticado que este proyecto de ley "no aborda la financiación de la universidad y permite que florezcan universidades privadas sin ningún tipo de control".