Susana Díaz asegura que "el socialismo y el nacionalismo es incompatible"

2/12/2017 - 14:36

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado este sábado que "los nacionalismos son de derechas, siempre", porque "levantan fronteras y buscan levantar fronteras", asegurando que "los socialistas eliminamos y borramos las fronteras". Es más, ha dicho que "los nacionalistas buscan privilegios y nosotros defendemos la igualdad". "Socialismo y nacionalismo es incompatible", ha sentenciado.

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Ha criticado que "todavía hoy con el rabillo del ojo se mira aquel 28 de febrero y se busca ahí la culpa de la insolidaridad egoísta de un nacionalismo que siempre será de derechas, se pongan las siglas que se pongan". De igual modo, ha dejado claro que "no vamos a permitir que nadie reescriba la historia de Andalucía para robarnos nuestro futuro". "Vamos a ganarle el pulso a la mentira y al olvido", ha incidido.

Díaz, que ha intervenido en Torremolinos (Málaga) en el acto conmemorativo del 40 aniversario del 4 de diciembre, en el que han asistido los expresidentes andaluces Rafael Escudero y José Rodríguez de Borbolla, ha manifestado, ante unas 3.000 personas, que a la región "no se le regaló ningún privilegio", y ha dejado claro que "no vamos a permitir que nadie use el 4 de diciembre y el 28 de febrero como papel mojado", defendiendo que "fue la representación legal de la voluntad de un pueblo de acceder a la autonomía de manera inclusiva e incluyente".

Por otro lado, sobre la Constitución ha dicho que "respeta y no cuestiono ni el concierto ni el cupo" vasco, pero "lo que digo es que si hay urgencia para aprobar eso no se puede abandonar en el camino al resto de millones de ciudadanos en este país, especialmente, Andalucía, que también tenemos hospitales, centros de salud, dependientes, maestros...".

Asimismo, ha dicho que, como presidenta, "no tengo que atacar a nadie para defender a mi tierra, sólo pido igualdad", pidiendo que el Estado "se comporte como una buen padre y madre de familia y que le dé a todos los hijos las garantías de poder llegar al límite de sus posibilidades".

"Si hay urgencia para unos tiene que haber urgencia para todos, y así se construye España, esa es la España moderna e inclusiva que será un orgullo pertenecer a ella". Sobre la financiación, ha dicho que "si no es la justa y adecuada a Andalucía se le está poniendo el freno de mano".

Por último, ha hecho un llamamiento a la izquierda andaluza, política, sindical, a los que militan en la cultura, en ONG, en todos los sectores sociales, "que no olviden que somos herederos todos del 4D y del 28F".

