Teresa Rodríguez critica que Susana Díaz "saque la bandera española para ejercer poder y la andaluza para llorar"

2/12/2017 - 15:00

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "saque la bandera española para ejercer poder y la andaluza para llorar", al tiempo que lamenta que "quines gobiernan esta tierra, sin creer en ella, manejan lo público y lo común para beneficiarse a sí mismos". La líder de Podemos se expresado así en un acto en Sevilla por el 40 aniversario del 4 de diciembre en el que ha participado junto al coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.

"Nos sacan del decreto de sequía porque según Susana Díaz, Mariano Rajoy nos maltrata sistemáticamente", pero es "curioso" que Díaz, que "cuando se perfiló para ser la secretaria general del PSOE y dirigía la gestora que sacó a Pedro Sánchez de la dirección fuera la que trabajó sistemáticamente para colocar a Mariano Rajoy en el Gobierno, todavía saque la bandera española para ejercer poder y la andaluza para llorar", afirmado Rodríguez, que asegura "tenemos en nuestra manos luchas muy similares a las que hace 40 años".

Así, ha criticado que el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, encargue la campaña conmemorativa del 4D "a una empresa de Madrid donde trabaja su sobrino", algo que da "vergüenza" porque esto "habla de quienes han gobernado en esta tierra sin creer en esta tierra y de quienes han manejado lo público y lo común para beneficiarse a sí mismo".

Del mismo modo, Rodríguez ha apuntado que el líder del PSC, Miquel Iceta, pide una hacienda propia catalana y la presidenta de la Junta "se opone", pero, añade, "a lo que no se opone Susana Díaz es a que las empresas que sacan la riqueza de Andalucía coticen y tributen en otras partes de España".

Y "nos maltrata también con la infraestructuras", porque "mientras celebramos los 25 año del AVE Madrid-Sevilla no se puede ir en tren a Granada", por lo que "queremos infraestructuras para que la gente se pueda mover por el territorio para empezar a generar riqueza aquí dentro en Andalucía", añade Rodríguez, que lamenta que exista una prisión en Archidona (Málaga) "para meter a cientos de inmigrantes, algunos de ellos menores, que no han cometido más delito que buscarse la vida", y afirma que Andalucía "no puede ser el patio trasero para que no se respeten los derechos humanos".

