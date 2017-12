Colau afirma que no harán política "contra nadie" y que se centrarán en la cohesión social

La alcaldesa de Barcelona y última integrante de la lista de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Ada Colau, ha advertido este sábado de que la ciudadanía tiene necesidades urgentes en materia social, por lo que ha reclamado priorizar el acceso a los derechos básicos: "Nuestro voto no será para hacer política contra nadie, sino a favor de la agenda social, de la reactivación económica y a favor de la cohesión social".

En el acto 'Que el cambio no pare' en Barcelona junto al candidato de a las elecciones catalanas, Xavier Domènech, y otros miembros del Gobierno municipal, Colau ha dicho que CatCEP "no hará promesas que no pueda cumplir", ya que es un proyecto formado por gente honesta que no quiere llevar a los catalanes a la frustración.

También ha recordado que los 'comuns' ya cuentan con experiencia de gobierno al frente de la capital catalana, y ha afirmado que Domènech es una persona dialogante que quiere "reconciliar" a la sociedad.

En materia económica, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha dicho la candidatura tiene como objetivo llegar a la Generalitat para afianzar la alianza entre la ciudadanía y el sector empresarial y económica.

"Hacer unos presupuestos sociales no depende de lo que diga el Tribunal Constitucional (TC), sino de voluntad política", y ha pedido que el Govern tenga un ADN municipalista y feminista.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha destacado que se deben sumar esfuerzos para lograr un cambio de modelo en servicios sociales en Catalunya y dejar atrás los recortes.

Por otro lado, la teniente alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha asegurado que los 'comuns' gobiernan y mejoran la vida de la ciudadanía: "Hemos demostrado que cambio quiere decir que el punto de partida de todo es la protección a los derecho".