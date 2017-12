Sanz califica de "pataleta" la reacción del PSOE tras la terminación de las obras del AVE a Granada

2/12/2017 - 15:09

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este sábado de "pataleta infantil" la reacción del PSOE a la visita que efectuó este viernes a Antequera (Málaga) el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a fin de supervisar el inicio de las pruebas de la línea de Alta Velocidad Antequera-Granada.

GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press después de que la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Elvira Ramón, haya calificado de "burla" la visita del ministro de Fomento a Antequera, el delegado del Gobierno ha considerado "inconcebible que la buena noticia de la terminación de las obras cause malestar en el Partido Socialista, que ha reaccionado con una pataleta injustificada e infantil" a lo que "solo es una mala noticia para ellos".

"Su problema es que nunca creyeron que íbamos a cumplir el compromiso de terminar las obras a final de noviembre y, al parecer, eso les molesta", ha dicho el delegado, quien ha aplaudido "el esfuerzo de Adif", y ha agradecido "el empeño personal del ministro de Fomento y de su equipo" para que Granada se beneficie cuanto antes de la Alta Velocidad.

"Da la impresión de que hubieran preferido que no acabara la obra para poder criticar", ha dicho el delegado, que considera que "no es un buen gobernante quien no se alegra de lo que es bueno para los ciudadanos".

Sanz ha precisado, además, que a la visita fueron invitados, y asistieron, los integrantes de la Comisión de Seguimiento de las obras del AVE a Granada, entre ellos destacados dirigentes socialistas como el presidente de la Diputación, José Entrena, y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, por lo que ha pedido al PSOE que explique si considera "que eso es una muestra de sectarismo".

Según ha detallado, durante la visita les fueron expuestos los resultados de las primeras exploraciones del tren laboratorio, cuyos primeros viajes han sido posibles tras la finalización de las obras de plataforma de esta Línea de Alta Velocidad (LAV), que ha supuesto una inversión de 1.643 millones de euros (IVA incluido) y que permite que las estaciones de Antequera Santa Ana y Granada queden conectadas a través de esta infraestructura.

El delegado ha recordado, por otra parte, que la nueva infraestructura supondrá un ahorro de tiempo de viaje entre Madrid y Granada desde las cuatro horas 25 minutos del mejor tiempo actual a menos de tres horas; entre Granada y Sevilla de tres horas a poco más de dos, y el establecimiento de una nueva relación entre Granada y Málaga de cerca de una hora de duración.