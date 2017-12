El Gobierno de Navarra pide precaución ante el riesgo de que se generen placas de hielo en las carreteras

2/12/2017 - 17:52

El Gobierno de Navarra insiste en su recomendación a los conductores de que extremen la precaución ante la previsión de que se produzcan placas de hielo en la calzada como consecuencia de las heladas generalizadas previstas para las próximas horas.

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Obras Públicas ha movilizado un total de 34 equipos quitanieves y en estos momentos se circula con normalidad por las carreteras de la red principal, mientras en la secundaria están cerrados dos tramos y son necesarias las cadenas en otros seis.

El pronóstico anuncia temperaturas negativas y heladas en toda Navarra durante las próximas horas, y aunque las precipitaciones van remitiendo persiste el riesgo de nevadas, que serán débiles, en los distritos de Aoiz, Irurtzun y Mugaire, con una cota de nieve que rondará los 300-400 m y con las acumulaciones más significativas en zonas del oeste y el límite con el País Vasco. Con la puesta de sol las temperaturas caerán de forma significativa y el riesgo de heladas es elevado.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por bajas temperaturas, que podían llegar a -4 grados en el centro de Navarra y a -6 en el Pirineo. La Dirección General de Obras Públicas ha movilizado un total de 34 equipos quitanieves que intervendrán en el caso de ser necesario en las autovías de Leitzaran (A-15), Norte (A-1) y Barranca (A-10), así como en las carreteras de los valles pirenaicos, Tierra Estella y zona de Codés, entre otras. A partir de las 21 horas el dispositivo incluirá 16 quitanieves, y entre las 6 y las 10 horas de este domingo serán 20 los equipos preparados para eliminar las placas de hielo que pudieran formarse.

En estos momentos se circula con normalidad por las vías de la red principal de carreteras, y en la secundaria están cerradas la NA-7510 (acceso a San Miguel de Aralar desde el pk. 3 (Baraibar), y la NA-2012 (Cuatro Bordas-Irati). Es necesario el uso de cadenas en la NA-137, (Burgui-Isaba-Francia) desde el pk. 47, Venta de Juan Pito; NA-2000 (Isaba-Zuriza), entre los pk. 0 y 10; NA-2011 (Salazar-Francia), desde el pk. 0 al 6 (Puerto de Larrau); NA-138 (Pamplona a Francia por Alduides), a partir del pk. 18 (Puerto de Urkiaga); NA-1740 (Irurita-Eugi), a partir del pk. 7 (Puerto de Artesiaga), y NA-2520 (Olagüe-Zubiri) entre los pk. 6 al 9 (puerto de Egozkue).

En la página web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el teléfono 848 423 500 se ofrece información actualizada del estado de las carreteras de la Comunidad Foral. Para los desplazamientos fuera de Navarra, es conveniente consultar la web de la Dirección General de Tráfico (http://www.dgt.es/es/) y su teléfono de información 011.

DISPOSITIVOS DE TRÁFICO

La Policía Foral contribuye al dispositivo de seguridad en las carreteras con un total de 130 agentes. El jueves intervinieron 46 agentes, el viernes 42 y hoy sábado son 42 los agentes movilizados.

Sin perjuicio de la atención en otras vías, se prestará especial vigilancia a la A-15 (autovía de Leitzaran), AP-15 (Autopista de Navarra), N-121 (Pamplona-Tudela); N-135 (Pamplona-Francia, por Luzaide/Valcarlos) y la A-21 (Autovía del Pirineo).

RECOMENDACIONES

Además del dispositivo desplegado, la Dirección General de Obras Públicas considera importante que los conductores conozcan y sigan unas recomendaciones básicas sobre cómo actuar en estos casos.

Los principales consejos son los siguientes: llevar siempre en el vehículo cadenas, el depósito de gasolina lleno, ropa de abrigo y linterna; rellenar el depósito antes de que el combustible llegue a la mitad (así se consigue más peso y agarre en el eje trasero y una reserva de calefacción en caso de emergencia), y colocar las cadenas en las ruedas motrices tan pronto como se cubra la calzada de nieve (ajustarlas después de recorrer unos metros y no circular a más de 30 km/h).

También se aconseja no usar el freno de mano al estacionar cuando la temperatura está bajo cero, ya que por efecto del hielo pueden quedarse pegadas las zapatas a los tambores.

Además, existen consejos concretos en función del estado en que se encuentre la vía. Con vía abierta (se ha producido un aviso de temporal, pero la circulación todavía no se vea afectada), se recomienda, si no se puede aplazar el viaje, extremar la prudencia y estar atento a los partes meteorológicos; tener especial precaución en zonas altas o umbrías, ya que puede existir hielo, incluso aunque la temperatura sea superior a 0º C; y no sobrepasar la velocidad de 100 km/h en autovías y de 80 km/h en carreteras. Además, los camiones deberán circular por el carril derecho y no realizar adelantamientos

En caso de vía abierta con precaución (nieva débilmente, La calzada comienza a cubrirse de nieve, aunque ésta desaparece al paso de las máquinas quitanieves), se aconseja disminuir la velocidad, especialmente en curvas y pendientes pronunciadas, y evitar las frenadas bruscas; aumentar la distancia de seguridad y evitar las maniobras bruscas; y no continuar el viaje si no se dispone de los elementos imprescindibles (cadenas, ropa de abrigo, depósito lleno y linterna).

En vía con cadenas (la nieve cubre la calzada completamente, a pesar del trabajo de las máquinas de vialidad invernal. Sólo se puede circular con cadenas o neumáticos especiales y se restringe la circulación de vehículos articulados, camiones y autobuses), los consejos son aplazar el viaje, salvo estricta necesidad, sobre todo si es de noche; no detener el coche en lugares en los que pueda dificultar la circulación de otros usuarios de la vía; no esperar a quedarse inmovilizado para poner las cadenas; y no rebasar a otros vehículos inmovilizados si no se tiene la seguridad de poder continuar la marcha, especialmente en tramos de rampa.

Con la vía cerrada (la calzada se encuentra intransitable para cualquier tipo de vehículo, existe riesgo de quedar inmovilizado en la carretera por un largo periodo de tiempo), se recomienda no viajar y si es imprescindible viajar, utilizar un itinerario alternativo más seguro. En caso de inmovilización, se aconseja apagar el motor y si se necesita calefacción, tener en cuenta que es necesario garantizar la ventilación en el interior del automóvil. No se debe abandonar el vehículo si no se está seguro de encontrar un refugio y si se abandona el vehículo, se debe dejar de manera que no obstaculice el trabajo de las máquinas quitanieves.