El PAR reclama actuaciones en el recinto de la Expo 2008 de cara a la conmemoración del décimo aniversario

2/12/2017 - 18:48

El Partido Aragonés (PAR) ha reclamado al Gobierno de Aragón que realice actuaciones en el recinto de la Expo 2008, de cada a la conmemoración del décimo aniversario de la cita internacional. La formación ha mostrado su preocupación por el estado "cada vez de mayor deterioro" del Pabellón de Aragón.

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

"Son muchos ya los años en los que el Gobierno de Aragón no sólo no ha utilizado este edificio emblemático, sino que además en los últimos tiempos la intranquilidad crece al comprobar que el Ejecutivo aragonés no tiene previsto ningún tipo de uso público para este inmueble". A pesar de las reclamaciones realizadas desde PAR Zaragoza, el estado de conservación del edificio empieza a plantear "problemas".

La formación ha lamentado que no se haga efectiva una actuación concreta del Gobierno de Aragón que proceda a dotar de usos al Pabellón, o simplemente para arreglar los desperfectos y efectos de los actos vandálicos --pintadas y suciedad-- que han surgido en los últimos años.

"Es una auténtica pena que un edificio público con el significado histórico y simbólico como el Pabellón de Aragón, permanezca en el olvido por parte del Gobierno de Aragón. El edificio, con un diseño igualmente emblemático, no dispone de usos que podrían ofrecer un servicio público a los zaragozanos. La dejadez de las administraciones públicas es lamentable", ha sostenido el presidente de PAR Zaragoza, Sergio Larraga.

PAR Zaragoza ha mantenido varias reuniones, además, con la Asociación Legado Expo, en las que han intercambiado ideas y posibles actuaciones para revitalizar el conjunto de inmuebles, documentación y otros elementos que la muestra internacional proporcionó a la ciudad. De hecho, en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, se aprobó comenzar a organizar una serie de eventos para la conmemoración del X Aniversario de la celebración de la Exposición Internacional de 2008.

En dicho Pleno del Ayuntamiento intervinieron tanto la Asociación Legado Expo como PAR Zaragoza, en la misma línea de fomentar estas actividades de conmemoración. Así, se aprobó la constitución de una comisión tripartita (Gobierno de España, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza) para diseñar el programa del décimo aniversario.

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

PAR Zaragoza, a través de su diputada en las Cortes de Aragón, María Herrero, ha presentado preguntas parlamentarias para respuesta por escrito y para respuesta oral en el Pleno del Parlamento aragonés, al objeto de comprobar qué propuestas tiene previsto realizar el ejecutivo aragonés para la celebración del X Aniversario en el seno de la comisión tripartita antedicha.

Igualmente, las preguntas parlamentarias presentadas por el PAR inciden en preguntar qué usos tiene previsto el ejecutivo aragonés para el emblemático edificio del Pabellón de Aragón, de titularidad autonómica, para el año 2018.

Larraga ha afirmado que Zaragoza está perdiendo "un espacio público impresionante en todo el recinto Expo". Ha agregado que es un patrimonio para la ciudad que se presta a multitud de usos que, sin embargo, se encuentra "aparcado". "Si a ello añadimos la importancia simbólica, histórica y arquitectónica de los pabellones y de la propia Exposición Internacional, aún se entiende menos la falta de interés de las administraciones sobre este entorno".