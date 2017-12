Ábalos achaca las reticencias del PP a reformar la Constitución a su falta de "modelo"

2/12/2017 - 22:48

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este sábado en Ciudad Real que si el PP no se atreve a afrontar la reforma de la Constitución "es porque no tiene un modelo claro".

CIUDAD REAL, 2 (EUROPA PRRESS)

Ábalos se ha manifestado así en la clausura del 17 Congreso Provincial del PSOE, en el que José Manuel Caballero ha sido reelegido como secretario general con el 95,6 por ciento de los votos.En su opinión, la situación en Cataluña está tapando esas carencias del actual partido del Gobierno, pero ha dicho que no podrá ser así de forma indefinida. El dirigente federal socialista ha añadido que la reforma de la Carta Magna se hace necesaria "no porque ya no sirva", sino porque los tiempos han cambiado y es preciso adaptarla a las actuales circunstancias que se viven.

Asimismo, ha defendido la puesta en marcha de los trabajos para la reforma y ha esperado que los mismos se puedan llevar a cabo con la colaboración de todos los grupos políticos.Ha indicado que va a ser una tarea difícil, pero ha dicho que es algo que hay que abordad aunque lleve un período de tiempo no pequeño.

CATALUÑA

Por otro lado, ha marcado este sábado distancias con todos los nacionalismos, en relación a la situación que se está viviendo en Cataluña.Ha señalado que, si en alguna etapa de la historia, cuando se iniciaba el camino a la transición democrática, se podría entender que nacionalistas y socialistas tenían cosas en común, ahora saben que defienden cosas muy diferentes.

Ábalos ha indicado que los nacionalistas son partidarios de poner fronteras y que los socialistas no quieren esas fronteras, que su principal objetivo es defender los derechos de las personas y los trabajadores.

Por último, pese a la desavenencias que puede haber habido en el pasado con el PSC, ha mostrado el apoyo del PSOE al partido catalán de cara las elecciones del 21-D.

APOYO A CABALLERO

El secretario de organización socialista ha mostrado también su apoyo al reelegido secretario general del PSOE en Ciudad Real y a la nueva Ejecutiva, reconociendo el trabajo del partido y de los gobiernos socialistas en la provincia y en Castilla-La Mancha.

La nueva Ejecutiva del PSOE ciudadrealeño está compuesta por 43 personas, es paritaria, y en ella destaca el nombramiento de la que hasta ahora ha sido secretario de Organización, la portavoz en las Cortes, Blanca Fernández, como vicesecretaria.

Su puesto, a partir de ahora, será ocupado por José Luis Bolaños. También ha habido cambio en la presidencia del partido, la deja el expresidente de la Diputación y exsecretario provincial, Nemesio de Lara, y la ocupa Jovita Vozmediano.