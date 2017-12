Gobierno Vasco y agentes tecnológicos de Euskadi asisten en Tokio a la feria mundial de robots IREX 2017

Representantes del Gobierno Vasco y diferentes agentes tecnológicos de Euskadi han acudido a la feria de robots IREX 2017 que se celebra en Tokio, donde han presentado la tecnología vasca ante instituciones, empresas y universidades niponas de referencia en robótica avanzada.

IREX 2017 es la feria "por excelencia" en robótica, tanto industrial como de servicio. Con motivo de esta cita, la delegación vasca ha aprovechado para presentar la estrategia basque industry 4.0, la iniciativa de la aceleradora de startups BIND 4.0, y visitar centros especializados en digitalización y robótica, según ha informado el Ejecutivo.

La viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad del Gobierno Vasco, Estibaliz Hernáez, ha estado acompañada de los representantes de los centros tecnológicos vascos en la comisión ejecutiva en el Grupo de Pilotaje de Fabricación Avanzada y los directores de Tecnología, Iosu Madariaga y de Innovación, Emprendimiento y Sociedad de la Información, Aitor Urzelai.

Asimismo, acompañada por Agustín Sáenz (Tecnalia) y por Jorge Posada (Vicomtech), la viceconsejera ha mantenido encuentros con NTT, FANUC, Kawada Robotics Corporation e Hitachi High Technologies.

Asimismo, se ha mantenido una agenda institucional de carácter tecnológico e industrial con entidades públicas como EU-Japan Center for Industrial Cooperation y NEDO- New energy and industrial technology development organization que es una de las mayores organizaciones públicas de gestión de I+D.

El modelo de desarrollo tecnológico del país nipón ha despertado el interés de la delegación vasca que ha asistido a los dos centros de referencia en el desarrollo de robótica avanzada, la Universidad de Tokio y AIST Tsukuba Centre (National Institute of Advanced Industry Science and Technology).

Los centros tecnológicos, Tecnalia y Vicomtech, han presentado el despliegue de las iniciativas del grupo vasco de pilotaje, así como sus soluciones tecnológicas en este ámbito, y han intercambiado experiencias en torno a la generación de tecnología buscando posibles colaboraciones con empresas vascas.