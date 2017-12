Dentistas aplauden la condena judicial a una protésico dental por intrusismo en Villamartín

3/12/2017 - 11:20

El Consejo General de Dentistas ha aplaudido la decisión del Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz) de condenar en primera instancia a una protésico dental a la pena de seis meses de multa con una cuota diaria de ocho euros, y al pago de las costas procesales, al considerarla culpable de un delito de intrusismo profesional cometido en la localidad gaditana de Villamartín.

CÁDIZ, 3 (EUROPA PRESS)

Según han indicado desde la entidad profesional a Europa Press, se trata de la "enésima condena" que dictaminan los tribunales por delitos de esta naturaleza y, por ello, han querido hacer un llamamiento a las autoridades públicas para "que sean conscientes de la necesidad de endurecer las penas por este tipo de delitos para hacerlas verdaderamente disuasorias".

Para el Consejo de Dentistas, dado que la boca es una parte fundamental del organismo, tratar clínicamente la misma sin tener los conocimientos necesarios ni las competencias legales oportunas supone "poner en grave peligro la salud de las personas".

En este caso concreto, el juez ha considerado probado que la protésico dental encausada realizó en su domicilio particular mediciones en boca, obtuvo la impresión, elaboró la prótesis dental y la colocó directamente en la boca del paciente, "actuaciones competencia exclusiva del médico estomatólogo u odontólogo", según dictamina la propia sentencia judicial.

Además, el texto detalla que, conforme a la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre Odontólogos y otros profesionales relacionados con la Salud Bucodental, y al Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, y Ley 4472.002, el protésico dental ha de trabajar, a los efectos que nos ocupan, "sobre las impresiones tomadas por el odontólogo, el médico estomatólogo o el cirujano maxilofacial, positivando las mismas".

Por tanto, "no puede obtener estas impresiones ni, una vez positivada, proceder a la colocación de ella en la cavidad bucal", han reseñado desde el Consejo de Dentistas, que recuerdan que "ni está capacitada, ni está habilitada, ni en el local en el que trabaja la acusada se guardan y cumplen los requisitos sanitarios exigibles".

Con ello, se pone una vez más de manifiesto que el protésico dental es un profesional que no tiene labores asistenciales asignadas y que, por tanto, "no puede trabajar sobre la boca del paciente porque no tiene ni los conocimientos ni la titulación requerida".

Por este motivo, el Consejo General de Dentistas ha recomendado a la población que siempre acuda a un dentista colegiado para tratar cualquier problema en la cavidad oral y, si tiene la más mínima duda al respecto, consulte en el Colegio de Dentistas de su provincia si el profesional que le atiende está colegiado y, por tanto, capacitado para ejercer la legalmente la Odontología.