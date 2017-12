IULV-CA pide que el Parlamento apoye a los ayuntamientos que aprueban iniciativas en favor del pueblo palestino

3/12/2017 - 11:40

El grupo parlamentario de IULV-CA ha registrado una proposición no de ley (PNL) por la que reclama que la Cámara autonómica muestre su apoyo a los ayuntamientos que, en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino y condenando los crímenes que realiza Israel, practican BDS (boicot, desinversiones y sanciones).

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

En virtud de la iniciativa, a debatir ante el Pleno del Parlamento andaluz, y recogida por Europa Press; IULV-CA solicita que la Cámara muestre su respaldo al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), "que está siendo actualmente agredido por los intereses del Estado israelí en la persona de un ciudadano judío que lo representa, y que pretende imponer su criterio a una decisión soberana emanada del pueblo".

Asimismo, la formación que lidera Antonio Maíllo quiere que el Parlamento haga extensible ese apoyo a todos los ayuntamientos andaluces que aprobaron mociones de BDS; y que también respalde cualquier gesto en defensa de los derechos humanos de Palestina, "que son violados sistemáticamente desde hace más de 70 años por el régimen de Israel".

En la iniciativa, IULV-CA condena "enérgicamente" al régimen de Israel "que asesina impunemente al pueblo palestino" y explica que el movimiento BDS surge en un marco continuo "de crímenes de guerra, crímenes contra la paz y contra la humanidad que viene ejerciendo Israel desde hace más de 70 años sobre el pueblo palestino".

Señala que este movimiento pacífico está inspirado en aquellas acciones que contra el apartheid sudafricano se tomaron en su momento contra el Gobierno de Pretoria, "y que hoy buscan eliminar el genocidio y la represión por parte del pueblo de Israel contra la población palestina".

La coalición de izquierdas explica que el Ayuntamiento sevillano de La Roda de Andalucía, pionero en la defensa de los derechos humanos, tomó la decisión unánime y por mayoría absoluta de realizar BDS, una iniciativa que "desencadenó una explosión imparable de ayuntamientos y diputaciones que, como la de Sevilla, decidieron sumarse a esta campaña pacifica".

Así, hoy son ya más de 80 ayuntamientos en toda España que, en menos de tres años, han decidido usar esta herramienta pacífica en defensa de los derechos humanos; "una herramienta que sólo busca conducir a Israel a la legalidad internacional, violada continuamente por sus gobiernos, de la misma forma que se condujo a Sudáfrica a abolir el régimen de Apartheid".

Para IULV-CA, "es un deber moral y no solo político, que aquellos representantes públicos que pretenden respetar y defender realmente los derechos humanos apoyen a todos estos ayuntamientos y administraciones que, democráticamente, decidan no financiar ni directa ni indirectamente al régimen israelí mientras no respete y se atenga a la legalidad internacional y los derechos humanos".