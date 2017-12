Consejera de Fomento destaca que su departamento trabaja para que el Plan de Depuración de aguas salga adelante

3/12/2017 - 13:09

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha resaltado el esfuerzo del Gobierno de Castilla-la Mancha en la defensa del agua, así como en su papel de Administración por poner sobre la mesa los "instrumentos necesarios para que los municipios puedan depurar sus aguas correctamente", al tiempo que ha añadido que la Junta trabaja en el Plan de Depuración con "el objetivo de que salga adelante".

TOLEDO, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado durante la inauguración del curso 'Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Aglomeraciones Urbanas de Castilla-La Mancha', que ha organizado la web de divulgación 'aguasresiduales.info' en estrecha colaboración con la entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM), que depende de la Agencia del Agua de la Consejería de Fomento.

También han tomado la palabra en esta mesa de expertos, el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo; el gerente de IACLM, Alejandro Gil; y el director técnico de IACLM, Rubén Sobrino, ha informado la Junta en nota de prensa.

Agustina García ha mostrado la "obsesión y preocupación del Gobierno regional por el tema del agua, y de todo su mecanismo, desde el inicio hasta el final del tratamiento de las aguas", dirigiéndose a todos los expertos, trabajadores y empresarios del sector.

De esta forma, la consejera ha dicho que los esfuerzos ahora están encaminados en solventar los problemas de las depuradoras que actualmente están en marcha y pertenecen al sistema de IACLM, así como se continuará con aquellos municipios que aún no tienen y lo están solicitando.

Por eso, ha expresado que existe mucha expectación con el Programa de Depuración, algo en lo que se está trabajando con "el objetivo del Gobierno de Castilla-La mancha de que salga adelante, pero aplicando el sentido común; no vale solo con defender el agua, sino también poner los mecanismos para cubrir las necesidades reales".

La finalidad, en resumen, es "que los municipios puedan depurar correctamente, porque muchos trabajan dentro de sistemas que reciben multas de la Confederación Hidrográfica, un problema añadido para pueblos y ciudades; y nosotros como Gobierno tenemos que implicarnos".

RETO PARA EL FUTURO

Por su parte, Luengo ha añadido que respecto a la cantidad y la calidad del agua hay mucho trabajo y esfuerzo por hacer en cuanto a formación y didáctica, porque "el tema de la depuración en municipios pequeños es un reto futuro para Castilla-La Mancha que queremos abordar de inmediato", ya que "nos parece imprescindible que podamos depurar toda el agua de la región".

En este sentido, ha subrayado que "en el ciclo del agua, en el fondo, la depuración no es sino un sostenimiento del abastecimiento", por lo que "si somos capaces de depurar y tener agua de calidad, en realidad lo que estamos haciendo es ser capaces de abastecer a nuestros ciudadanos".

El director gerente de la Agencia del Agua ha hablado de la dispersión geográfica de los municipios de la región, así como que más de la mitad de los pueblos están por debajo de los 500 habitantes. Con esto, ha dicho que "a todos, tenemos que darles la posibilidad de tener un sistema de depuración de agua para cumplir con la obligación, que para nosotros es devoción, de mandar el agua a la naturaleza en perfecto estado, como la hemos cogido para que otros puedan abastecerse".

En este esfuerzo, Luengo ha manifestado que se pondrá especial atención a que "el agua no esté contaminada, no genere problemas al medio ambiente ni a la salud de las personas", del mismo modo que ha apelado a la labor de sostenibilidad en estas construcciones y a que estos sistemas no sean gravosos para el ciudadano.

Por eso, Luengo ha señalado que "a nadie se le escapa la problemática del aumento de temperatura y el descenso de las precipitaciones", por lo que esta escasez en los sistemas y la necesidad de abastecer en cantidad y calidad nos lleva a "ir mirando a la depuración y la reutilización del agua".