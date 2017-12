Microteatro Málaga despide el año con la magia de los cuentos populares

En El Búnker se proyecta el corto 'La última mano', producido por Antonio Banderas, y en Nanoteatro, la pieza de teatro-danza 'Bella'

Microteatro Málaga quiere inundar de magia sus salas de San Juan de Letrán para despedir el año y, para ello, qué mejor que incluir en su programación nombres que recuerdan a cuentos clásicos de la literatura infantil. 'Blancanieves' o 'El Mago de Oz' son sólo algunos ejemplos de la cartelera de este mes diciembre, que hará las delicias de grandes y pequeños.

'Por los cuentos' es el título de la cartelera de este mes, que se complementará con la programación de El Búnker y Nanoteatro. Entre los protagonistas de estos últimos espacios, el cortometraje 'La última mano', de Juanjo del Junco y producido por Antonio Banderas Fragrances, y 'Bella', una obra protagonizada por Lorena Mérida, actriz con síndrome de Down, según han informado a Europa Press desde Microteatro Málaga.

La Sesión de Tarde de Microteatro Málaga, con el patrocinio de la Fundación Unicaja, ofrecerá una versión un tanto diferente de un cuento de hadas mundialmente conocido como es 'Blancanieves'. Lejos de la historia que difundieron los hermanos Grimm, en esta ocasión a la bella joven, sumida en un profundo sueño después de haberse atragantado con la manzana envenenada, una pesadilla le cambia la vida y al espectador, el tradicional colorín colorado. Dan forma a esta pieza Ania Gallardo, Sandra Garal y Cristina Jiménez, que están bajo las órdenes de Jamp Palô.

También se puede disfrutar de 'El Mago de Oz', una pieza en la que Dorothy Gale necesita encontrar de nuevo al mago de la Ciudad Esmeralda para contarle algo. Su estado es de tal desesperación que decide ir a una pitonisa para que le ayude. Miguel G. es el encargado de dar forma a este clásico de Lyman Frank Baum, tanto en la dirección como en la interpretación, donde está acompañado por Sara Santos.

En 'Wendy' la protagonista está perdida en un campo de estrellas, encerrada entre cuatro paredes y con dos puertas que no se pueden abrir. Incluso a oscuras, las sombras te pueden seguir. Jamp Palô dirige esta obra, cuyo texto ha escrito también. Integran el elenco Daniel Garod y Lucía G. Lara.

En la Sesión Golfa se representarán tres obras de microteatro. La comedia 'El Flautista de Hamelín' esconde un oscuro secreto. Una reunión clandestina entre un hombre y una rata sacará a la luz la historia de un complot. El autor de esta versión del clásico de los hermanos Grimm es Francisco Pozo, que a su vez dirige la obra. Cynthia García y Gari Lariz integran el reparto de actores.

En la comedia 'La cerillera', dirigida por Luigi Rodríguez, sobre un texto de Francisco Palomo, que es, además, actor, junto a Laura Barba, la protagonista tiene un plan un tanto maligno para que su negocio mejore. Sin embargo, su abuela llega del cielo para intentar evitarlo y llevarla por el buen camino.

Finalmente, se encuentra 'Rebelión en la granja', una pieza escrita y dirigida por Juanjo del Junco e interpretada por Andrés Jiménez y Antonio Navarro. En esta adaptación del cuento del británico George Orwell, Sancho Pérez se cuela en el despacho del nuevo presidente del Gobierno, Napoleón, para darle la enhorabuena. Parece un encuentro cordial, pero las intrigas políticas afectan a todos por igual, ya sean hombres o cerdos.

EL BÚNKER Y NANOTEATRO

Respecto a la programación de El Búnker, un espacio que coordina Jamp Palô, se podrá ver el día 13, a partir de las 20.00 horas y de forma gratuita, en el marco del Cinefórum, el cortometraje 'La última mano', de Juanjo del Junco y producido por Antonio Banderas Fragrances, en el que se muestra la historia de dos hombres que, embriagados por la fragancia de una mujer, disputan al póquer algo más que una partida de cartas. También se proyectarán 'Dos borregos', dirigido por Curro Granados con guion de Diego Campos, y 'Noche suicida', de Miguel A. Almanza.

En la Zona Up de El Búnker ya puede verse la exposición de fotografías 'El retrato de lo invisible', en la que, a través de 12 instantáneas, Aurora Madrid realiza una búsqueda de la expresión facial y corporal mediante retratos para transmitir la sensación de malestar que provoca la ansiedad, algo muy común en esta sociedad, pero poco reconocida a veces.

El microteatro también está presente cada miércoles en la Zona Down de El Búnker con dos piezas. En esta ocasión, el espectador podrá disfrutar de 'No me llames Chati', una comedia escrita y dirigida por Miguel G. y con la interpretación de Sara Granda y Rafael Jiménez, que presentan a Vicente, quien, tras una maravillosa noche de fiesta, descubre a la mañana siguiente que la que consideraba la mujer de sus sueños es, sin embargo, la peor de sus pesadillas.

En 'Una Navidad canalla', el espectador, de la mano de las actrices Aránzazu Mansilla, también autora de esta historia, y Ana Ramos de Alva, dirigidas por Ceres Machado y Álvaro Sola, viaja a Laponia, un lugar del que la mujer de Papa Noel está harta. El problema es que si se va, peligra la propia existencia de esta celebración.

'BELLA', CON LORENA MÉRIDA

Por otra parte, vuelve a las salas de San Juan de Letrán 'Bella', una pieza de teatro-danza llena de sorpresas, con un reparto integrado por Jamp Palô y Lorena Mérida (actriz con síndrome de Down) y que cuenta con las voces de Nuria Fergó, Eduardo Bandera, Pape Labraca y Teresa Alba. Será los domingos en Nanoteatro, un espacio pensado sobre todo para las familias y bajo la dirección de Tania Mercader, de la compañía TETAteatro.

También en Nanoteatro se podrá disfrutar de 'Cantacontando la Navidad', donde Fanny Fuguet invita a celebrar estas fiestas cantando, escuchando historias y jugando en familia. Un encuentro divertido y gratificante. Al cerrar sus puertas Microteatro Málaga el domingo 24, la programación de este espacio pasará a la mañana del martes 26.