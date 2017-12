Las entradas para el concierto de Pablo Alborán en el Teatro Romano de Mérida salen a la venta este lunes

3/12/2017 - 13:38

Las entradas para el concierto de Pablo Alborán en el Teatro Romano de Mérida, que tendrá lugar el 30 de agosto de 2018 dentro del Stone & Music Festival de Mérida, estarán a la venta desde las 10,00 horas de este lunes, 4 de diciembre.

MÉRIDA, 3 (EUROPA PRESS)

Las localidades se podrán adquirir en la taquilla ubicada en el Hotel Ilunion Mérida Palace de Mérida y también a través de la página web oficial del certamen www.stoneandmusicfestival.com.

En este sentido, el certamen ha advertido de que no aceptará entradas adquiridas a través de plataformas de reventa. "Todas las entradas adquiridas en Viagogo, Seatwave, Stubhub o lugares de reventa similares no serán consideradas válidas en la validación de entradas en Stone and Music Festival 2018. Acabemos con las falsificaciones, hacen daño y empañan la experiencia del festival", indica a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, las 500 primeras personas que adquieran su entrada en la taquilla física ubicada en el hotel Ilunion Mérida Palace tendrán como regalo la camiseta oficial del 'Stone & Music Festival'.

El concierto se celebrará el jueves 30 de agosto a las 22,15 horas y desde la organización auguran que las localidades a la venta se agoten a los pocos días.