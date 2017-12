Revilla asegura que su Gobierno está "volcándose en reconstruir" el sistema de asistencia social

3/12/2017 - 13:59

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que su Gobierno está "volcándose en reconstruir el sistema público de asistencia social", al que en la presente legislatura, el PRC-PSOE ha destinado 164 millones más en diferentes partidas de los presupuestos regionales.

"La voluntad social del Gobierno se nota y va a seguir notándose", ha afirmado el también secretario general de los regionalistas en el acto celebrado este domingo en el Parlamento de Cantabria, organizado por el Comité de Entidades representantes de Personas con Discapacidad para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

En el evento, desarrollado bajo el lema 'Sin accesibilidad universal no hay derechos humanos para las personas con discapacidad', también ha intervenido la presidenta de CERMI, Mar Arruti, que tras recordar que este lunes, día 4, concluye el plazo para presentar enmiendas parciales a las cuentas autonómicas, ha pedido que se aproveche esa "gran oportunidad" para revisar las cuantías a las partidas que tienen relación con garantizar esa accesibilidad universal, mediante la supresión de barreras arquitectónicas o la mejora de la comunicación, ha citado como ejemplo.

En este sentido, ha reclamado un "compromiso firme" al Gobierno en general y a su presidente en particular para no tener que celebrar otro 3 de diciembre "sin accesibilidad universal".

La cita, que ha congregado a personas con discapacidad y a sus familias, voluntarios, profesionales y representantes de las instituciones y entidades de la región, ha contado igualmente con la intervención de la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, quien ha admitido que la accesibilidad total reivindicada por el colectivo de personas que tienen "distintas capacidades" es, todavía, "una asignatura pendiente".

POCO DINERO, PERO PRIORIDADES CLARAS

Revilla ha aseverado que el Gobierno autonómico que preside comparte todas las reivindicaciones del CERMI, y ha indicado al respecto que si bien hay "poco" dinero, -porque la situación económica "es tremenda"- el bipartito tuvo desde "el primero momento" claras las "prioridades" de su gestión: la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, ha enumerado.

Así, regionalistas y socialistas han "primado" esta actuación sobre la labor desarrollada en anteriores etapas, en las que se priorizaba la construcción de carreteras, polideportivos o piscinas, ha mencionado el presidente. "Ahora de eso hay poco, porque estamos volcándonos en reconstruir el sistema público de asistencia social".

Tras aludir al incremento en 164 millones en las partidas destinadas a ese fin en lo que va de legislatura, el presidente cántabro ha admitido que en el Gobierno les "gustaría tener 300 millones más" para atender todas las reivindicaciones planteadas por CERMI, que piden algo "lógico" y "razonable", que comparte el Gobierno "al cien por cien".

Por eso, se ha comprometido a atender esas peticiones, "dentro de las posibilidades", porque como ha apuntado, "cuando se pone algo en un sitio, hay que quitarlo de otro". Así, aunque atender "todo es complicado", Revilla ha asegurado que en el Ejecutivo serán "sensibles estos días", en los que se negocian y tramitan los presupuestos de 2018, para "dar un empujón" a las peticiones planteadas por el colectivo que representa a personas con discapacidad.

"El Gobierno está con vosotros", ha dicho el presidente a los asistentes al acto, que ha congregado en el antiguo hospital de San Rafael a personas con discapacidad y a sus familias. También han acudido consejeros del Gobierno y diputados de todos los partidos con representación parlamentaria, que han participado en un debate-coloquio en el que han respondido a preguntas relacionadas con la accesibilidad universal.

ACCESIBILIDAD TOTAL

La cita ha arrancado con la presentación de un vídeo elaborado con la participación de personas de las entidades de CERMI Cantabria, cuyo objetivo es concienciar sobre la necesidad de la accesibilidad universal, y ha proseguido con la intervención de la presidenta del Parlamento, que ha sentenciado que nadie puede "perder ni un solo derecho" por presentar "capacidades diferentes" a las de la mayoría de los ciudadanos.

Así, Gorostiaga ha aplaudido el lema elegido este año para la efeméride, para exigir que todas las personas tengan "accesibilidad total", no solo de forma física, para acceder a edificios, sino también de trato, en el trabajo y en la igualdad de oportunidades, como ha remarcado.

"En ocasiones no nos damos cuenta de que esa escalera, que para mí y de momento no me supone una gran barrera, significa la diferencia de tener acceso a un bien o servicio, tanto públicos o privados, o simplemente no tener acceso", ha reflexionado la jefa del Legislativo, que ha precisado al respecto que "la accesibilidad total es mucho más que un ascensor para salvar la citada escalera".

"Las barreras, aún presentes, limitan el acceso, sí. Pero lo que en realidad están limitando es la libertad de las personas con capacidades diferentes", ha advertido Gorostiaga, para referirse también al derecho de "libertad total", además de la citada "accesibilidad total", en la que "algo hemos avanzado, pero lentamente".

Al hilo de lo anterior, y al igual que ha hecho la presidenta de CERMI, ha recordado que este lunes, 4 de diciembre, se cumple el plazo marcado para que se aplique en su totalidad y en todo el territorio la legislación básica que contiene obligaciones de accesibilidad, que data del año 2003.

Ante esto, Gorostiaga se ha sumado a la exigencia del colectivo para que todos los entornos de uso público cumplan las "condiciones mínimas de accesibilidad", al tiempo que se avanza hacia la total integración. De igual modo, ha apostado por evitar la denominada 'brecha digital', más si se tiene en cuenta que el mundo de la información no es el futuro, sino el presente.

PASAR DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

La presidenta de CERMI ha considerado que las leyes "no son suficientes", y ha defendido que hay que pasar de las palabras y derechos "a los hechos". Y ha señalado también Mar Arruti que "discriminar" es tratar "de forma diferente" a una persona, "como si fuera inferior".

Con el acto se ha recordado que la accesibilidad universal es una obligación consagrada en el ordenamiento jurídico español y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad -aprobada por Naciones Unidas-, "de obligado cumplimiento" para los países que la han ratificado, como España.

Ha incluido una mesa-coloquio moderada por el periodista de la Cadena SER Álvaro López en la que han participado representantes de los grupos parlamentarios -Isabel Urrutia (PP); Rosa Valdés (PRC); Silvia Abascal (PSOE); Alberto Bolado (Podemos) y Rubén Gómez (Cs-grupo mixto)-, que han respondido a preguntas relacionadas con la accesibilidad universal.