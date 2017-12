Ruiz Espejo llama a las Juventudes Socialistas de Málaga a coger la bandera de Andalucía el 4 de diciembre

3/12/2017 - 14:04

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha llamado este domingo a las Juventudes Socialistas (JSA) de Málaga a "coger la bandera blanca y verde de Andalucía y la bandera de la igualdad" en el 40 aniversario de las movilizaciones por la autonomía del 4 de diciembre de 1977.

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

Así, el líder de los socialistas malagueños ha indicado en la apertura del Congreso Provincial de Juventudes Socialistas que "el 4 de diciembre de 1977 los andaluces y los socialistas salimos a la calle con la bandera de Andalucía, una bandera que unía, que no separaba, y con la bandera de la igualdad de los territorios y de las personas vivieran donde vivieran".

"Ese año y ese día --ha continuado-- fueron muchos andaluces y andaluzas los que salieron a la calle para reivindicar el progreso en Andalucía en forma de autogobierno donde pudiéramos ser responsables de las acciones y gestiones para salir de los años de atraso que llevábamos en Andalucía", ha explicado tras añadir que tras aquellas movilizaciones "hubo representantes políticos que supieron ponerse a la cabeza de esas reivindicaciones".

En este sentido, Ruiz Espejo ha animado a los jóvenes socialistas a conocer las reivindicaciones de la sociedad actual "para poderlas encabezar siempre que sean justas y que respondan a nuestros principios de libertad e igualdad".

Así, ha añadido que "fueron fundamentalmente jóvenes los que protagonizaron la historia de Andalucía en los primeros tiempos de la democracia", ha dicho animando a las JSA a trabajar porque "Andalucía siga progresando, luchando por sus derechos como comunidad y prestando especial atención a aquellas personas con más dificultades".

Además, Ruiz Espejo ha alentado a estos jóvenes a "seguir contribuyendo a construir un país mejor. No podemos volver la vista atrás ante problemas que tiene nuestra sociedad. Están llegando jóvenes que mueren en el mar buscando una sociedad mejor. Y lo que no puede hacerse es que si llegan se les encierre en una cárcel, y eso está pasando en Málaga. No lo podemos tolerar", ha criticado.