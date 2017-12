Domènech dice que una victoria de CatECP es "el prólogo de echar" al PP del Gobierno

3/12/2017 - 15:20

Apuesta por tener una hacienda "propia y solidaria" y celebra que el PSC lo apoye

El candidato de CatECP en las elecciones catalanas, Xavier Domènech, ha avisado este domingo de que una victoria de su lista sería "el prólogo de echar" al PP del Gobierno central.

En su discurso ante la asamblea programática de la candidatura, ha asegurado que "la peor noticia para el PP" sería una victoria de CatECP porque mejoraría el autogobierno catalán y sería el inicio de un cambio en toda España.

También ha afirmado que esta victoria serviría para que Catalunya "recupere lo que siempre ha sido" e impulse un cambio en el conjunto de España, como cree que debe ser la vocación de la izquierda catalana.

Domènech está convencido de que en el 21-D la población catalana "dirá 'no' a los bloques, 'no' a la división, 'sí' a la fuerza, 'sí' al cambio y 'sí' a echar al PP aquí y allí".

Ha criticado al independentismo porque aprobó unos presupuestos, que, a su juicio, continuaban los recortes, y porque ahora llevan en sus listas políticos a los que él responsabiliza de políticas perjudiciales para los catalanes: "Ni una sola lección de como se construye el país".

CRÍTICA A CS

Xavier Domènech también ha cargado contra Cs, ya que cree que "dicen que son la alternativa para Catalunya cuando son la alternativa de Aznar".

"Viven tanto del marco plebiscitario, que es en este marco que hacen ver que son lo que no son. No son la alternativa porque son el pasado, son el 'establishment', los representantes de los grandes poderes que nos llevaron a la crisis", ha añadido.

Además, el cabeza de lista ha propuesto una hacienda "propia y solidaria" para que Catalunya tenga la plena capacidad de recursos y para ser solidarios con el resto de España, y ha asegurado que esta iniciativa la hicieron hace tiempo y que ahora el PSC también la comparte.

Por eso, celebra que el PSC se sume a esta propuesta pero advierte de que la deben ejecutar los 'comuns': "Somos más garantía nosotros, que, cuando dijimos que no haríamos presidente a Rajoy, no lo hicimos; que estuvimos en contra del 155 y no a favor, porque hay otros que hacen todo lo contrario de lo que dicen".

ELISENDA ALAMANY

En el acto ha intervenido la 'número dos' de la candidatura, Elisenda Alamany, que ha sostenido que "del PP no se desconecta; se le echa", y ha deseado que Catalunya vuelva a ser motor de cambio de toda España.

"Lo que le da miedo al PP es un pueblo diverso y unido, unas mayorías progresistas que sean capaces de desafiar al régimen del 78. Lo que no le da miedo es vernos cada vez más aislados con una estrategia fracasada, como la unilateralidad", ha avisado.

Además, ha dicho que el bloque independentista y el no independentista se parecen "en las bases sociales y económicas que les permitían avanzar", y ha recordado que JxSí y el PP votaron lo mismo en varias cuestiones en el Parlament.