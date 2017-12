Regresa a Colombia la nueva virreina universal de la belleza

Bogotá, 3 dic (EFE).- La colombiana Laura González, quien obtuvo el pasado 26 de noviembre en Las Vegas la corona como virreina universal de la belleza, regresó al país, informaron hoy medios locales.

La joven llegó anoche al aeropuerto El Dorado de Bogotá en donde saludó al público y agradeció el apoyo que recibió de los colombianos durante su participación en el certamen de Miss Universo.

"Fue increíble. Me siento supremamente agradecida de estar ahí y de haber llegado hasta este punto, pero al mismo tiempo ustedes saben que yo me fui a ganar y es así como todos tenemos que irnos a una competencia. No gané esa corona, pero estoy segura de que vienen muchísimas coronas para mí", dijo a periodistas González.

La corona de la reina mundial de la belleza la obtuvo la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, que superó en la final a la colombiana Laura González y a la jamaicana Davina Bennett para llevar por quinta vez este premio a África, la región con menos galardones del certamen.

La reina colombiana aseguró también que durante Miss Universo aprovechó para dialogar con las otras participantes sobre el acuerdo de paz que se firmó el año pasado entre el Gobierno y las FARC, hecho que calificó como "muy importante" para el país.