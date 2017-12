PSOE, SOMA e IU reivindican en Santa Bárbara el carbón nacional

4/12/2017 - 14:03

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, el presidente del SOMA, José Luis Alperi, y el alcalde de Mieres (IU), Aníbal Vázquez, han aprovechado la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros, para reivindicar el carbón nacional para el que piden "voluntad política".

MIERES, 4 (EUROPA PRESS)

El responsable socialista ha mencionado unas declaraciones realizadas hace unos días por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que según ha dicho "hablaba del carbón de importación". "Por fin pone adjetivo", ha criticado. "Ahora ya dice que apuesta por el carbón de importación" y "evidentemente la FSA tenemos que decir que no estamos de acuerdo, y que el problema del carbón nacional es un problema de voluntad política", ha añadido.

Para Barbón hay un campo para el carbón nacional y "simplemente falta la voluntad política de quien lo tiene que aplicar". Por ello, la Federación Socialista Asturiana va a estar "al lado de los mineros, de la familia minera y del carbón y de todos aquellos que quieran defender a estas zonas". "Seremos aliados de ellos y de las organizaciones sindicales", asegura.

Por su parte el presidente de SOMA, José Luis Alperi, ha destacado que el 2018 va a ser un año "crucial para recuperar y dar futuro y estabilidad a la minería". "Somos optimistas ya que se va a seguir generando electricidad con carbón, y ese carbón una parte importante tiene que ser nacional", sostiene.

Para el responsable sindical no se puede entender que "no haya un pacto por la energía, un mix energético diversificado que no cuente con el carbón autóctono". Al igual que Barbón, considera que debe haber "voluntad política" y ha reclamado que las negociaciones con Bruselas sean "transparentes y claras".

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, ha pedido que sobreviva el carbón nacional como lo hace el de importación, y que el mineral autóctono forme parte del mix energético. "La parte del sector que queda es muy pequeña y no supondría para este gobierno un esfuerzo importante de ayudas, ya que hay mucha gente que sigue viviendo en las comarcas mineras", ha dicho.

También ha aprovechado para decir al Gobierno central que "ya está bien" y que planteará que desde ACOM se tome una iniciativa, que se traduzca en parlamentaria, sobre el carbón. Vázquez ha criticado, además, que las ayudas a la minería se llamen "subvenciones" y a las eléctricas para las renovables se llaman "primas". "Y primos somos el montón de gente que les pagamos para que hagan negocio".