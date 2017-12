Ciudadanos detecta 941 espacios no accesibles en la capital y propondrá una Oficina de Accesibilidad en el próximo Pleno

4/12/2017 - 14:01

Ciudadanos ha detectado 941 espacios no accesibles en diferentes puntos de la capital y, por ese motivo, propondrá en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el día 21, una Oficina específica de accesibilidad para que se resuelvan esos problemas en las diferentes zonas de la ciudad.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís; acompañada del portavoz de la formación naranja en la Asamblea, Ignacio Aguado, antes de su reunión con Cermi de Madrid.

Villacís ha apuntado que afiliados y vocales del partido han sido los encargados de señalar en un mapa "los puntos negros" y las zonas que deberían ser accesibles. En dicho mapa, aparece la zona de la ciudad que presenta problemas de accesibilidad y en qué aspectos presenta dificultades, como escaleras, falta de barandillas, aceras estrechas o pavimentos en mal estado.

"Debería haberlo hecho el Ayuntamiento y lo hemos hecho nosotros para decirle que esto no puede ser una carrera de obstáculos y que la ciudad deje de ser hostil para estas personas", ha criticado la portavoz de Ciudadanos.

Asimismo, Villacís ha avanzado que en el próximo pleno del día 21 van a proponer la creación de una oficina especializada para que se solventen los problemas de accesibilidad, con la que se comprometan en fases a "barrera de Madrid todas estas barreras que son infranqueables".

"Necesitamos que se saque todo este trabajo adelante, porque estamos viendo que los problemas de descoordinación que tienen, no sólo entre las áreas de Gobierno si no entre los diferentes partidos que conforman Ahora Madrid hacen que este Ayuntamiento esté absolutamente bloqueado y no estén siendo capaces de sacar adelante nada", han insistido.

Por último, Villacís ha recordado que "hoy es el día límite en el que una ciudad como Madrid debería ser accesible para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan vivir exactamente de la misma manera que del resto de ciudadanos". "Es en lo que están fracasando tanto el Gobierno regional como el del Ayuntamiento de Madrid que es cumplir esos compromisos que han adquirido con muchísimas personas", ha sostenido.

Por su parte, Aguado ha indicado que hay más de cien estaciones que no son accesibles, y eso, a su juicio, supondrá que a partir de este lunes la Comunidad "empezará a recibir demandas" y "con razón por la falta de accesibilidad" y "luego vendrán los lamentos".

"Apostamos por que el Gobierno regional haga un esfuerzo por la accesibilidad, porque no haya ciudadanos de primera y de segunda. Todos tenemos los mismos derechos las mismas obligaciones para movernos", ha añadido el portavoz de la formación naranja.

Además, ha incidido en que se reúnen con Cermi para mostrar la preocupación de Ciudadanos con los problemas de accesibilidad de la región y para que ellos también les trasladen lo que les preocupa.

"En la Comunidad de Madrid hay más de 300.000 personas que sufren algún tipo de discapacidad y no podemos permitirnos estas situaciones que rompen la igualdad", ha concluido Aguado.