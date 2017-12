La CUP afirma que la unilateralidad es la "opción pragmática" para la república

4/12/2017 - 14:08

Su lema de campaña apela a estar "en pie" por la república y los derechos sociales

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El candidato de la CUP-Crida Constituent, Carles Riera, ha defendido este lunes que la opción de la unilateralidad para construir la república catalana es la "opción pragmática", y ha advertido de que no irá al Parlament a gestionar el autonomismo.

En la rueda de prensa de presentación de la campaña, ha asegurado que el tema central de su campaña es comenzar a construir y materializar la república sobre la que se votó en el referéndum y que aprobó el Parlament el 27 de octubre: "El 22 de diciembre es como si fuese el 28 de octubre".

Ha defendido su opción por la unilateralidad, ha afirmado que la opción de un referéndum pactado es "una pantalla pasada" y ahora se está en la de implementar la república, y ha considerado que la mejor forma de contribuir a un cambio en el Estado es la construcción de una república.

Riera ha afirmado que "el régimen del 78" no permitirá una reforma de la Constitución o un referéndum pactado, por lo que considera que, con el máximo realismo y pragmatismo, la unilateralidad es la única vía posible para materializar la república.

NO APOYARÁN EL AUTONOMISMO

Ha advertido de que, para formar parte de la gobernabilidad en Catalunya, el Govern debe comprometerse, "desde el segundo cero, a la construcción unilateral de la república", y también ha avisado de que cualquier Ejecutivo en clave autonomista los tendrá como oposición.

Y ha dicho que, una vez pasadas las elecciones, pedirá al Parlament que reafirme las leyes y decretos sociales aprobados por la cámara y que recurrió el Tribunal Constitucional, un plan de choque contra la pobreza, construir un sector público de alta calidad e iniciar un proceso constituyente para consensuar una constitución catalana.

Carles Riera ha explicado que se mantiene abierto el diálogo con ERC y JuntsxCat, pero que está a la espera de los mensajes con los que inician campaña.

El programa electoral de la CUP plantea, en caso de derrota de los planteamientos republicanos o de que los otros partidos independentistas no prioricen materializar la república, abogar por una táctica de "no colaboración, a través de la no asistencia a plenos o el voto de bloqueo", al entender que se habrá ignorado el mandato del 1-O.

La CUP-Crida Constituent llama en el lema de su campaña para las elecciones catalanas, que consideran ilegítimas, a estar 'Dempeus' (en pie) por la república soberana, los derechos sociales y políticos y como "garantía de firmeza ante la represión", de cambio y de transformación social y de la voluntad de cambio esgrimida en el referéndum y porque, según la CUP, sobran 155 motivos, en alusión irónica a la aplicación de este artículo de la Carta Magna.

Los diferentes carteles, con el lema '21D Dempeus', rezan: 'Nos sobran 155 razones. 21D Dempeus'; 'Hemos tomado la decisión de no retroceder. 21D Dempeus', 'Pueblo que lucha nunca pierde. 21D Dempeus', 'Contra la excepción, la dignidad rebelde. 21D Dempeus' y 'Ni permiso para ser libres ni perdón por serlo. 21D Dempeus'.

La campaña, con un presupuesto de 433.526 euros, contará con 85 actos y mítines, con actos en las cuatro capitales de provincia --y fuerte presencia en el área metropolitana de Barcelona-- y un final de campaña descentralizado, que se hará simultáneamente en Barcelona, Figueres (Girona), Reus, Alcanar (Tarragona) y Tàrrega (Lleida).