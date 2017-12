Colau cree que la prisión preventiva por violencia busca "criminalizar" al independentismo

4/12/2017 - 14:13

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, considera que la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena "más bien parece que quiere criminalizar una determinada opción política", después de que haya optado por mantener en prisión a miembros del Govern cesado y líderes independentistas por posible reiteración delictiva al verlos vinculados a una explosión violenta, según el auto judicial.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Preguntada en rueda de prensa este lunes, ha resaltado que esta no es su opción política pero que, como demócrata, no quiere que se criminalice a ninguna, y ha criticado que se produce un "abuso de una medida tan extrema como la prisión preventiva", que no ve motivada, algo que debe ser un motivo de preocupación para los demócratas.

Llarena ha acordado mantener la prisión preventiva del vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras; de su conseller de Interior, Joaquim Forn; del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y del líder de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, porque, aunque no ve riesgo de fuga, persiste el de reiteración delictiva, al entender que "sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión de violencia".

Colau ha replicado que "cualquiera que viva en Catalunya sabe que esto no tiene nada que ver" con la realidad catalana, porque se han convocado manifestaciones masivas siempre pacíficas y cívicas, y porque los encarcelados no han promovido nunca ningún altercado ni acto violento, ha resaltado la alcaldesa.

Ha expresado su tristeza, decepción y profunda preocupación por la decisión y, tras recordar que no es independentista y criticar la declaración unilateral, ha defendido que una cuestión política debe resolverse precisamente con política: "La judicialización de la política y la politización de la justicia, lejos de ayudarnos a arreglar las cosas, las han complicado".

"Nos aleja de normalizar la situación política en Catalunya", ha insistido la también dirigente de los 'comuns', que ha expresado su solidaridad con las familias de los encarcelados y ha confiado en que puedan salir de prisión presentando recursos, tras lo que, preguntada por los medios, ha dicho que no ha decidido si va a participar en convocatorias de protesta.