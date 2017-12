Calvo carga contra la propuesta de sustitución "tan frívola" presentada por la Fundación Ambasz, aprobada por Patrimonio

Habla de "incoherencia" porque la última versión del proyecto "no ha variado sustancialmente con respecto a la que fue dictaminada desfavorablemente por la Comisión"

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha cargado este lunes contra la propuesta de sustitución "tan frívola" presentada por la Fundación Ambasz para el edificio del Paseo del Prado 30, aprobada el viernes por la Comisión Local de Patrimonio, con mayoría de la Comunidad.

El Ayuntamiento de Madrid emitió en la Comisión tres votos particulares contrarios al dictamen aprobado de viabilidad del nuevo proyecto de edificación presentado por la Fundación Ambasz y que supone de facto la demolición del inmueble de Paseo del Prado 30. El Consistorio no podrá presentar recurso contra la decisión de la Comisión --no son recurribles-- pero sí "tiene capacidad de protección de este edificio municipal al no autorizar el derribo".

Calvo ha explicado tras la comisión urgente del área, con la operación Mahou-Calderón como telón de fondo, que a juicio del Consistorio "no queda acreditado que se pueda realizar la sustitución porque el Plan General determina que para autorizar una sustitución hay que acreditar que el proyecto presentado mejora notablemente el edificio existente".

"A nuestro juicio no queda acreditado en este caso", ha manifestado el concejal, que también ha detectado una "incoherencia" porque el proyecto presentado en esta ultima versión por parte de la Fundación Ambasz para levantar su museo de la arquitectura "no ha variado sustancialmente con respecto al que fue dictaminado desfavorablemente por la Comisión".

El titular del urbanismo municipal ha recordado, como ya indicaba el informe presentado por el Ayuntamiento a la comisión, que el edificio "se construyó pensando en su papel dentro del Paseo del Prado". "Es una pieza más del Paseo, que es Bien de Interés Cultural (BIC) y, por lo tanto, no se puede plantear su sustitución de una manera tan frívola, como a nuestro juicio ha planteado la comisión", ha añadido. El Ayuntamiento aboga además por aumentar la catalogación del edificio.