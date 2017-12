UGT atribuye el aumento del paro en Baleares al final de la temporada turística

4/12/2017 - 14:30

UGT ha valorado este lunes el "comportamiento positivo" de los datos del pero en términos interanuales en Baleares si bien ha atribuido el aumento intermensual al final de la temporada turística.

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado el sindicato en una nota de prensa en la que recalca que si bien el paro ha aumentado un 24,49 por ciento en Baleares en noviembre, en comparación con el mismo mes del año anterior el desempleo cae un 6,45 por ciento.

La secretaria de Acción Sindical y Comunicación de UGT, Ana Landero, ha afirmado que la "cara positiva" de los datos "muestra que Baleares continúa liderando la creación de empleo en términos interanuales", y que la "negativa" señala el archipiélago es la región que más aumenta el paro con respecto al mes pasado.

"Destacamos que el parón de final de temporada este año ha llegado en noviembre, en vez de en octubre o septiembre, como ocurría durante la crisis", ha subrayado Landero, al tiempo que ha remarcado que esta prolongación de la temporada turística "ha llevado consigo contrataciones más largas".

No obstante, según Landero, a esta cifra oficial de 64.000 personas paradas "hay que sumar unos 50.000 fijos discontinuos que, aunque en estos momentos no están trabajando, no aparecen registrados como parados y sí como beneficiarios de prestaciones".

Asimismo, Landero ha señalado que continúa "repitiéndose el patrón" de una "excesiva contratación temporal", un 85 por ciento en lo que va de año, frente a "tan solo un 14 por ciento de contratación indefinida".

En este sentido, UGT considera "necesario" que "todos los actores implicados sigan trabajando en la doble diversificación económica del archipiélago".

Por ello, la secretaria de Acción Sindical y Comunicación de UGT ha pedido "apostar por la prolongación de la temporada mediante la diversificación de la oferta turística para que los trabajadores tengan contratos más largos que mejoren sus opciones a cobrar prestación durante el invierno" y ha reivindicado "que el cambio de modelo productivo evolucione más rápido para que ayude a que el modelo laboral del archipiélago se aleje de la nefasta temporalidad".