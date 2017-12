El PP pide que las entidades de carácter social reciban ayudas nominativas en los presupuestos de 2018

4/12/2017 - 14:31

La portavoz adjunta del grupo popular en las Corts, María José Català, ha anunciado la presentación de una iniciativa para que las entidades de carácter social reciban ayudas nominativas en los Presupuestos de la Generalitat para 2018.

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

Catalá ha explicado, con motivo del acto celebrado en la Cámara por el Día internacional de las personas con discapacidad, que el PP ha presentado una enmienda para que el CERMI tenga una línea de financiación y colaboración con la Generalitat de 90.000 euros para sus actividades y su estructura, ha informado el partido en un comunicado.

"Ha sido un error del Consell eliminar las líneas nominativas a entidades de carácter social. Por eso hemos presentado enmiendas solicitando una línea nominativa directa para Cermi (90.000?), Casa Caridad (500.000?), Cruz Roja (150.000?), Cáritas diocesana (270.000?), Pacis-Casal de Pau (150.000?), Hermanitas Ancianos Desamparados (500.000?), Federación Enfermos Alzheimer (300.000?) y el Banco de Alimentos (45.000?)", ha dicho.

Ha destacado que mientras tanto "se mantienen líneas nominativas para algunas fundaciones como la del señor Garzón o para otras entidades que no son de vertiente social" y ha agregado: "O se eliminan todas las líneas nominativas o se dejan solo aquellas que tengan un carácter social".

Catalá ha indicado que "ahora estas entidades tienen que ir a concurrencia competitiva, presentar proyectos y, al final terminan recibiendo una tercera parte de lo que percibían en 2015 con un convenio de colaboración tasado y concretado. No se entiende que estas tengan que ir concurrir y otras obtenga ayuda directa sin libre concurrencia. Es un sinsentido".

La portavoz popular ha recordado que "a fecha de hoy todavía no se han pagado las ayudas a los Centros Especiales de Empleo" y se les deben 700.000 euros en salarios para discapacitados del año 2016. "Tampoco se han pagado 18,8 millones de euros del total de 2017 para salarios de discapacitados. Hay personas que no han cobrado nada de su salario en 2016 y 2017. Todos los Centros Especiales de Empleo no han cobrado nada de este año y estamos ya en diciembre", ha agregado.

María José Catalá ha explicado que "son 18,8 millones de euros de empleo protegidos que llegan del Estado y que el gobierno valenciano debería haber pagado a las personas con discapacidad. Son recursos directos para ellos, pero tristemente en todo el año el gobierno no ha pagado nada en 2017 a las personas con discapacidad que trabajan en estos centros".

Catalá ha manifestado que "un gobierno que se presuponía social se dedica a vender una sensibilidad que en realidad no tiene" y "aunque sea al menos por vergüenza debe reaccionar ante esta situación y pagar de una vez el salario de estas personas".

"Yo me pregunto qué pasaría si la señora Oltra no hubiera cobrado nada de su salario en todo 2016 y 2017. Nadie puede entender el por qué se engorda la administración con más altos cargos y, sin embargo, a las personas con discapacidad que tienen un salario mínimo interprofesional y cuyos fondos vienen del Estado no se les paga", ha remarcado.

Además, Catalá también ha anunciado la presentación de una iniciativa para que las Corts sean accesibles "porque en este momento no lo son" y "hoy que se cumple el plazo para que los edificios públicos sean accesibles, incluso hay un régimen sancionador, deberíamos empezar por nuestra propia casa, porque el hemiciclo no es accesible en estos momentos y hay que empezar dando ejemplo".

Por último ha señalado que "vamos a estar muy vigilantes en la accesibilidad en los entornos y edificios públicos y en los transportes públicos, como en FGV o el transporte metropolitano".