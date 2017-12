La escritora Zadie Smith novela la amistad y la diáspora africana en 'Tiempos de Swing'

Ve similitudes con Madonna en una de las protagonistas de la historia

La escritora londinense afincada en Nueva York Zadie Smith ha creado una "fábula sobre la amistad" para hablar de la diáspora africana y la danza como cuestiones centrales de su nueva novela, 'Tiempos de Swing' (Salamandra), ha dicho en rueda de prensa este lunes.

Antes de participar a las 19 horas en el ciclo Converses a La Pedrera en un diálogo con Jordi Puntí, Smith ha explicado que parte del origen de la historia está en un documental de Michelle Orange que cuenta la historia del claqué.

En él, explicaba cómo a los africanos que emigraban a EE.UU. les despojaban de todas sus posesiones, y "lo único que tenían era su propio cuerpo": de ahí su necesidad de bailar.

La escritora británica (Londres, 1975) cuenta la historia de dos amigas londinenses, una de las cuales es la voz narradora, es tranquila y estudiosa, y se desconoce su nombre, mientras que la otra --Tracey-- es explosiva, simpática y tiene mucha chispa.

Las dos amigas son negras y tienen uno de sus progenitores blanco, se conocieron en una clase de baile en la infancia, comparten una pasión por los musicales y Fred Astaire, y empiezan una historia de amistad, que se ve truncada por la separación de sus familias.

"Como en todas las historias de amor largas, también las de amistad, las protagonistas atraviesan dificultades" y diferentes estadios, ha comentado la autora, que por primera vez viaja a África y nutre a la novela de esta experiencia de la mano de una diva del pop, Aimee.

La narradora acaba trabajando para Aimee, en la que la autora ha visto similitudes con Madonna, aunque también con otras estrellas estadounidenses que tienen fundaciones, dan dinero a obras de caridad para sentirse mejor y adoptan niños en África.

"Hay una parte inspirada en Madonna, pero todos los famosos de EE.UU. tienen una situación similar", ha dicho la autora de 'Dientes blancos' y ganadora del premio Mejor Novelista Joven Británica en 2013, que ha admitido que la reina del pop le gusta bastante.

Preguntada por el filantrocapitalismo contra el que cargó la periodista y escritora Naomi Klein en su última visita en Barcelona, Smith ha criticado a la familia multimillonaria Sackler: "Que haya personas que limpien su conciencia social con el arte es una cosa que me molesta bastante".

Las desigualdades fruto del origen y la etnia planean en la novela, que constata que Aimee tiene "más poder, más dinero y más libertad", que la protagonista narradora de la historia.

Zadie Smith estudió Filología Inglesa en la Universidad de Cambridge y desde hace diez años vive en Nueva York, donde ha sido incluida en la lista de 'best sellers' de The New York Times, y ha sido finalista del National Book Critics Circle Award.