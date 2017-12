Ciudadanos denuncia 100 estaciones de metro y 941 puntos negros inaccesibles

4/12/2017

Los portavoces de Ciudadanos en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Aguado y Begoña Villacís, denunciaron este lunes que hay más de 100 estaciones de metro y 941 "puntos negros" que incumplen los mínimos de accesibilidad justo el día en que se cumple el plazo marcado por el texto refundido de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad para haber eliminado todas las barreras arquitectónicas.

Aguado y Villacís, que se reunieron hoy mismo con representantes del Cermi, pusieron énfasis en que no se trata sólo de personas con discapacidad, sino también de mayores, madres con carritos de niño o ciudadanos que se han roto una pierna, y en que hay que garantizar la igualdad de derechos de todos, para que no haya ciudadanos "de primera" y "de segunda" ni "dos Madrid diferentes" en función de si uno tiene problemas de movilidad o no.

Aguado subrayó que ahora, una vez cumplido el plazo, podrán presentarse "demandas legítimas" por falta de accesibilidad, y que la Comunidad pierda sentencias judiciales y tenga que pagar indemnizaciones, y criticó que, incluso aunque se ejecute el plan de accesibilidad previsto por Metro, en 2020 seguirá habiendo 83 estaciones no accesibles. Por eso, Cs ha presentado dos proposiones no de ley en la Asamblea y el jueves preguntará al Gobierno de la Comunidad "qué se ha hecho para cumplir la ley".

Por su parte, Villacís achacó a la "pobrísima gestión" del Ayuntamiento la falta de obras que eliminen los puntos negros detectados por concejales vecinos y militantes del partido, que auguró que "serían muchos más" si Cs tuviera más recursos para buscarlos, y anunció que su grupo propondrá en el pleno de diciembre la creación de una oficina especializada bajo dependencia directa de Alcaldía para que lleve a cabo este trabajo con plazos concretos, porque el Gobierno municipal "no puede preocuparse sólo por los que van en bici".

