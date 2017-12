CCOO y UGT exigen una financiación "justa" para Andalucía con motivo del 4D y apelan a volver al "espíritu del 77"

4/12/2017 - 15:22

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, han exigido, con motivo del 40 aniversario de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, que haya un nuevo sistema de financiación autonómica "justo y equitativo" para Andalucía y han apelado a volver al "espíritu reivindicativo del 4D", de forma que saldrán a la calle si siguen los "agravios" hacia la comunidad andaluza.

Ambos sindicatos han presentado en Sevilla el manifiesto conjunto en conmemoración del 4 de diciembre, donde se han adherido más de 70 secciones sindicales de ambos sindicatos de empresas como CaixaBank, Airbus, Carrefour, Heineken, Lidl, Persan, Puleva, Renault o Veiasa, y donde reivindican la vuelta a ese espíritu reivindicativo que marcó el inicio del proceso autonómico de Andalucía.

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha recordado que ese día "se produjo la mayor movilización social que ha habido en nuestra tierra. Andalucía se echó a la calle y rompió una de las grandes ataduras que se buscaban en la transición, establecer una España de dos velocidades". Con ese acto, "donde CCOO y UGT fuimos actores principales, iniciamos nuestro proceso autonómico dentro del marco constitucional que estaba configurándose y que tuvo su culmen en el Estatuto de Autonomía".

López ha señalado que "Andalucía conquistó en la calle pero también en las urnas con el referéndum de nuestro estatuto de Autonomía y nuestra posición política por derecho propio", si bien ha lamentado que "ese día de ilusión colectiva se viese teñida de luto por el asesinato del sindicalista de CCOO García Caparrós".

La dirigente sindical ha resaltado los avances en esos años "donde las comunidades autónomas han jugado un papel muy importante ya que han provisionado derechos fundamentales", a través del autogobierno.

No obstante, López ha recalcado que "aunque dimos un salto, muchas cosas se quedaron en el tintero, como el desarrollo de infraestructuras o de los sectores productivos, que aún no ha llegado a nuestra tierra como debería, junto a una mentalidad empresarial cortoplacista".

En ese punto, ha puntualizado que en 2007 se reformó el Estatuto de Autonomía y se aumentaron las competencias, pero ha lamentado que "la crisis "cayó como una losa y se han vuelto a asfixiar esos derechos con los planes de ajuste, los techos de gasto y las restricciones".

Para CCOO en estos momentos, "la verdadera crisis de España no es territorial sino social, de convivencia y de empobrecimiento de los trabajadores", por lo que reivindica que si se revisa la Constitución, "Andalucía no quede fuera del debate, donde tenemos que proponer y participar aportando una visión solidaria e incluyente en la que tenga cabida la igualdad de oportunidades". Para ello, el sindicato ha pedido que los Presupuestos Generales de 2018 "reconozcan las inversiones que necesita Andalucía y un modelo de financiación justo y suficiente que garantice la igualdad de personas independientemente de donde vivan".

Para que eso sea factible, López considera "esencial" recuperar "el espíritu del 77" y reivindicar desde los centros de trabajo que haya "una posición unánime de los partidos políticos para defender lo que nos une, que es Andalucía, los andaluces y la igualdad de oportunidades de los trabajadores de este país".

"Estamos hablando de las cosas del comer y hay que recuperar la ilusión y la esperanza para que en este país no haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda", ha apostillado la dirigente de CCOO, quien ha pedido que se reconozca la Disposición Adicional Tercera del Estatuto y "un modelo de financiación justo y suficiente".

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha insistido en la idea de que "sin una financiación autonómica justa, no habrá ni cohesión territorial, ni equidad ni igualdad".

Castilla ha recordado que "hace 40 años nos echamos a la calle, lo hicimos como una fiesta progresista y de izquierdas, donde pedimos igualdad, un concepto que tanto costó meter en nuestra Constitución". "Hace 40 años pedimos autonomía, dentro del marco constitucional, queríamos una España unida, pero en igualdad con el resto", ha añadido.

Ha recordado asimismo que "en aquella época en Andalucía había una alta tasa de desempleo y analfabetización", aunque lamenta que "han pasado 40 años y no podemos valorar el empleo que hay en la actualidad".

Castilla ha destacado la figura de las casas del pueblo, "dónde se pedía tierra y libertad, se daban clases y se hablaba de cultura".

Considera que "se va a tener que volver a salir a la calle para que de una vez se enteren de que en España no puede haber dos tipos de ciudadanos". Ha lamentado que "en aquella época se tomaron decisiones para que la industrialización se hiciera en el norte y para que la mejor infraestructura fuera de Despeñaperros para arriba". Ha apuntado que "hoy en día de empleo sigue siendo precario, pedimos una mayor infraestructura, para fomentar más industrialización".

"La Andalucía de ahora no tiene nada que ver con la de hace 40 años, pero queremos que se siga mejorando, porque queremos ser iguales que el resto de las comunidades", ha aseverado.

En ese sentido, ha insistido en pedir una reforma del modelo de financiación autonómica, donde "no se ha avanzado nada", tras lo que ha apuntado que "si se ha aprobado el cupo vasco, Andalucía quiere que todos seamos iguales, no menos que el resto de España; necesitamos igualdad para evitar la brecha salarial, las tasas de exclusión social y pobreza que tiene Andalucía", ha insistido Castilla.

Para Carmen Castilla, "el Estatuto de Autonomía fue la semilla para una tierra próspera, para que el hijo del obrero pudiera estudiar una carrera, pero pedimos a la Junta de Andalucía que cumpla el artículo 10, que habla de empleo de calidad, queremos una sanidad de calidad, una educación de calidad" y ha apuntado que en el Estatuto también viene un artículo sobre el derecho a una vivienda digna.

UGT-A pide incidir "en el diálogo social y en la Concertación" y ha insistido en que "sin un sistema de financiación más justo, no tenemos servicios públicos de calidad", apuntado que "el sistema de financiación está agotado, y sin un sistema de financiación justo no habrá cohesión territorial, equidad e igualdad, las políticas activas de empleo tienen que ser destinadas a generar empleo de calidad".

"Esto es un pistoletazo de salida, vamos a estar vigilantes de que todas estas cosas se cumplan, son asuntos de justicia, el Gobierno debe atender las demandas de Andalucía", por lo que ha pedido más inversión en infraestructura y un plan especial de Empleo para la comunidad.

PALABRAS DE LOS SINDICALISTAS SEVILLANOS

En la rueda también estuvieron los secretarios generales de CCOO Sevilla, Alfonso Vidán, y UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés.

Vidán ha recordado que en las manifestaciones del 4 de diciembre "los ciudadanos dijeron al Gobierno que querían una autonomía en pie de igualdad con el conjunto del Estado" y ha resaltado los avances que ha supuesto la autonomía en los últimos 40 años, aunque ha reconocido los efectos de la crisis en el pueblo andaluz, por lo que "debemos volver al espíritu reivindicativo del 4 de diciembre" y buscar un modelo territorial donde prime la justicia social, solidaridad interterritorial y no haya diferencias entre las personas".

Por su parte, Ginés ha reconocido que "actualmente vivimos una situación delicada en el país y no puede haber desigualdades entre las comunidades" y considera que en los últimos tiempos "nos hemos dispersado, por lo que debemos unirnos todos para saber qué camino queremos", por lo que espera que "con el conocimiento de años anteriores podemos iniciar un proceso donde Andalucía no esté en un camino distinto del de España y no pueda estar en desigualdad con las comunidades".