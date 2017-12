PSOE advierte que "se engaña" a agricultores con los seguros agrarios aunque Cs cree que con 1 millón se les "beneficia"

4/12/2017 - 15:26

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, ha advertido durante su intervención en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto en respuesta al consejero de Agricultura Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, que se está "engañando" a los agricultores con los seguros agrarios.

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

"Se engaña al sector, ese millón que hay para seguros agrarios es el mismo que el año pasado, no se ha incrementado como se prometió ha habido este año graves catástrofes, mientras que se ha abandonado a la agricultura de secano y de montaña", ha dicho.

Contrariamente a lo que ha afirmado el socialista, se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, que ha recordado que con el acuerdo alcanzado con el PP para sacar adelante los presupuestos de 2018 se introdujo un millón de euros para seguros agrarios, que "beneficia" al sector subvencionando la contratación de pólizas de seguro agrario y que también contempla 500.000 euros para la detección precoz de una plaga que afecta al olivo.

Desde el PSOE, Navarro también considera que en la Región "falta" política agraria y que existe una "ausencia de sensibilidad política" en lo que a este sector se refiere. A su juicio, las cuentas de esta consejería tienen "falta de credibilidad", ha dicho en referencia a que el presupuesto ejecutado de Agricultura, Ganadería y Pesca del año 2017 está al 46,92%, "lo que demuestra incapacidad en la gestión".

El socialista sí ha destacado un aumento presupuestario, pero ha aludido a que las cuentas "aún no están al nivel de los presupuestos de 2013 o 2014", en sentido de que se han disminuido más de 40 millones de euros "que no se han recuperado". Para él, estos presupuestos "son una prórroga" de los del presente ejercicio y ha denunciado que hay "oscurantismo y falta de transparencia" en relación también a que no se sabe cuánto ha costado la desaladora de Escombreras.

Según ha manifestado, en los presupuestos se reflejan 19 millones de euros como pagados, pero él ha estimado 19 millones de arrendamiento, más 3 millones de mantenimiento, lo que supondría superar los 20 millones de euros en esta infraestructura.

Por parte de Podemos, María Giménez, ha afirmado que estas cuentas son "predecibles" aludiendo a una falta de novedad en su gestión. Según ha apuntado, la consejería que dirige Francisco Jódar se dedica a la gestión de fondos europeos.

Sobre la desaladora de Escombreras, Podemos ha denunciado que se incremente el presupuesto para esta infraestructura. Según el dictamen de la comisión, "no se debería transferir presupuesto de su consejería para la desaladora"; ha dicho Giménez. Además de eso, ha hablado del Mar Menor y de los 4 millones que se destinan a los tanques de tormenta, "nos sorprende cuando dijimos y la comunidad científica también lo dijo, que eran ineficaces".

Desde Ciudadanos, Miguel Sánchez ha aludido también al presupuesto que tendrá el IMIDA para el próximo año, criticando que durante la crisis "sufrió importantes recortes" y que ahora solo se le ha aumentado "levemente" el presupuesto con un 5,63%, "no se han compensado los recortes".

Finalmente, desde el PP Jesús Cano ha asegurado que esta consejería apuesta por sacar "mayor aprovechamiento y máxima rentabilidad a cada gota de agua", reseñando que para ello se destina el 34,1% del total de sus fondos para el próximo año. En total se destinan 68 millones de euros a modernizar infraestructuras de regadíos en comunidades de regantes y a un mejor aprovechamiento de las aguas residuales.

"Somos conscientes de la situación de sequía y estamos movilizando todos los recursos para aumentar nuestra eficacia en el uso del agua", ha dicho.

Cano ha destacado los 6,8 millones de euros destinados a la regeneración del Mar Menor con la construcción de infraestructuras como son los tanques ambientales en Playa Honda y Mar de Cristal y las balsas de captación de escorrentías.