Mauri (Òmnium) ve "injusto y arbitrario" que siga habiendo cuatro encarcelados

4/12/2017 - 15:33

Afirma que la decisión del juez impide la "normalidad democrática" electoral

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha considerado "injusta y arbitraria" la decisión del Tribunal Supremo (TS) de mantener en prisión al vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, al conseller cesado Joaquim Forn y a los presidentes de Òmnium y de ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

"Reiteramos nuestra tristeza y profunda indignación, y creemos que esto es injusto y arbitrario. No lo compartimos y ojalá se pueda revisar pronto", ha declarado a los periodistas tras saberse la resolución que deja en libertad al resto de consellers encarcelados, con fianza de 100.000 euros, pero mantiene la medida de prisión provisional para los otros cuatro.

Considera que se les sigue manteniendo en prisión sin "ningún tipo de justificación", como tampoco estaba justificada su entrada en la cárcel, a su juicio.

Ha destacado que, en los casos de los líderes de las entidades independentistas, el juez califica los hechos ante la Conselleria de Economía del 20 de septiembre como "explosión de violencia, cuando hasta ahora eran acciones tumultuosas, y fueron hechos pacíficos, como todos los que hace el independentismo porque está en su ADN".

Preguntado por si esperaba esta decisión judicial, ha respondido que "todo indicaba que, si iba por la vía del Supremo, se aplicaría lo mismo que se aplicó a la presidenta del Parlament y a los miembros de la Mesa" de la cámara, es decir, libertad bajo fianza.

"Hemos visto una dureza que no se había visto entonces", y ha añadido que no pueden saber por qué el juez ha actuado así ahora, pero ha pedido que no se judicialice la política, porque considera que la solución a la actual situación política es el diálogo.

NO LE HA COGIDO POR SORPRESA

Pese a que hace una semana confiaba en la libertad del presidente de su entidad, la resolución no les ha cogido de sorpresa: "Hoy el juez comunica la decisión, pero es cierto que ayer hablamos con periodistas de Madrid y nos comunicaron que la decisión sería ésta: que el vicepresidente, algún conseller y los líderes de las entidades continuarían en prisión".

Mauri lamenta que, recurrentemente, sepan de decisiones de los jueces unas horas o días antes de que éstos emitan la resolución: "Siempre nos queda la esperanza de pensar que sea un globo sonda y que la fuente falle, pero siempre nos acabamos enterando por los periodistas y luego se confirma judicialmente, cosa que nos deja bastantes dudas".

FIANZAS

El vicepresidente de Òmnium que las fianzas pagadas las "han puesto ciudadanos de sus bolsillos", por lo que esperan que este lunes por la tarde estén en libertad y que los que vayan en listas electorales puedan hacer campaña.

"Es evidente que las elecciones del 21-D no serán normales, con normalidad democrática, pero confiamos en que la indignación que hoy siente mucha gente sea leída como oportunidad para llenar de libertad las urnas", ha concluido.