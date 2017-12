PP dice a Carmena que la inclusión no está en "poner dibujitos" en Gran Vía sino en hacer accesibles las calles

4/12/2017 - 15:47

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha indicado este lunes a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que la inclusión no está en "poner en el suelo una serie de figuritas o dibujitos" en Gran Vía sino que consiste en hacer accesibles las calles de la ciudad.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Martínez-Almeida ha visitado el Poblado Dirigido de Fuencarral con motivo del fin del plazo legal para hacer accesibles para personas con discapacidad o baja movilidad las ciudades. "Este es uno de los lugares que Manuela Carmena no conoce de la ciudad de Madrid, donde no está ni se la espera", ha comenzado criticando en declaraciones a los medios de comunicación.

Para Martínez-Almeida, si la alcaldesa de Madrid visitase la zona podría ver "la ineficacia total y absoluta" de su Gobierno que "no ha hecho nada más que publicitar el manual de accesibilidad aplicable a la ciudad pero no ha hecho ni una sola obra". Como ejemplo, el edil ha puesto que en el Poblado las "aceras son de menos de medio metro de ancho" así como que hay "desniveles que no salvan sino con escaleras".

"Cuando Manuela Carmena dice que la Gran Vía es más inclusiva porque ha puesto en el suelo una serie de figuritas o dibujitos, lo que le diríamos es que para que Madrid sea verdaderamente inclusiva no es solamente poner propaganda en Gran Vía sino que es precisamente aquí, en el Poblado Dirigido de Fuencarral, donde debe hacer la ciudad inclusiva de la que tanto presumen", ha criticado a continuación.

A su parecer, el tema no está en los metros cuadrados de Gran Vía para peatones sino en que los ciudadanos el Poblado puedan circular por sus propias calles. "Merecen un respeto que el equipo de Gobierno no tiene, aparte del incumplimiento de la normativa de discapacidad", ha dicho.