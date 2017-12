Paro.- CCOO y UGT lamentan lo "coyuntural" del empleo y piden "dignidad" y "calidad"

4/12/2017 - 16:34

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Sevilla, Alfonso Vidán y Juan Bautista Ginés, han lamentado que el empleo creado en Sevilla es "coyuntural", ante lo que han pedido "dignidad" y "calidad" en el empleo generado.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Vidan ha recordado que "la mayor parte del empleo generado pertenece al sector servicios", por lo que considera que "esos mensajes de que hay salida de la crisis son una realidad, una falacia y un engaño de los poderes públicos".

Por su parte, Juan Bautista Ginés ha precisado que "la situación de 2017 es similar a la de 2011, por lo que tras tanta medida resulta que sólo se han conseguido nada más que precariedad, menos gente trabajando y peor pagadas y con contratos que no le permiten llegar a fin de mes".

Ginés considera que "los datos son muy fríos para la gente que está pasando frío en la calle, por lo que hay que tomar medidas que generen calidad en el empleo".

"No queremos trabajo precario sino queremos dignidad, y los políticos nos entretienen, pero no se ponen manos a la obra, por lo que se tienen que poner al tajo, crear empleo y hacer política para las personas", ha añadido Ginés, quien considera que "las personas no quieren limosnas sino ganar con su trabajo lo que necesitan para comer".