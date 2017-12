Lunes, 4 de diciembre de 2017 11.00 a.m. EST

INMIGRACIÓN - Chicago (IL) - Activistas y "soñadores" aumentan esta semana la presión para que el Congreso apruebe un Dream Act y piden a demócratas y republicanos moderados que provoquen un cierre del Gobierno por falta de fondos si la ley de presupuesto no incluye una solución para los jóvenes indocumentados.

CONGRESO - Washington - Senadores, grupo defensores de los inmigrantes y "soñadores" celebran hoy ante el Congreso un "maratón de historias" en el que leerán testimonios de esos jóvenes inmigrantes para exigir la aprobación de la llamada "Dream Act".

TRUMP MEDIOAMBIENTE - Washington - El presidente Donald Trump viaja hoy a Salt Lake City (Utah) para dar un discurso en el que, según informes de prensa, reducirá el territorio de dos extensas áreas naturales protegidas.

HURACÁN MARÍA AGRICULTURA - San Juan - El Departamento de Agricultura de Puerto Rico y la agencia federal del sector ofrecen incentivos para paliar los efectos del paso del huracán María por la isla, donde causó daños millonarios al sector agropecuario.

SUPREMO APUESTAS - Washington - El Tribunal Supremo celebra hoy una audiencia para estudiar el desafío legal del gobernador de Nueva Jersey, el republicano Chris Christie, a una ley federal de 1992 que prohíbe a todos los estados, menos a Nevada, legalizar las apuestas deportivas en sus casinos e hipódromos.

CUBA FOTOGRAFÍA - Miami - La Cuba del "Período Especial", como se conoce eufemísticamente a la profunda crisis económica en que cayó la isla luego del derrumbe del campo socialista, es la que captó con su cámara la fotógrafa estadounidense Tria Giovan y la que aparece ahora retratada en el libro "The Cuba Archive".

STAR WARS - Los Ángeles - Rian Johnson, el director de "Star Wars: The Last Jedi", la película más esperada del año, dice a Efe que no encontró restricciones por parte del estudio para llevar a la gran pantalla la historia que él mismo creó.

CALIFORNIA CIRCO - Los Ángeles - La cultura y las tradiciones mexicanas inspiran el show "Luzia", un espectáculo del Cirque du Soleil que se representará en Los Ángeles a partir de esta semana.

