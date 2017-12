Debate.- El PP apunta como retos de futuro el bus eléctrico, la inversión en tecnología y atraer inversores

4/12/2017 - 17:48

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha enumerado los tres principales retos a los que se enfrenta la ciudad para los próximos diez años y que exigen "altura de miras", que ha dudado tenga el alcalde, Pedro Santisteve.

Uno de ellos atañe a la movilidad y en concreto al autobús eléctrico, el segundo que ha citado Azcón pasa por la inversión en tecnología y el tercero en lograr que la ciudad sea atractiva para lograr la captación de inversiones.

En su intervención en el Debate sobre el estado de la ciudad, Azcón ha contado que los retos de las ciudades atañen a la energía porque el cambio climático aboca a medidas drásticas. El 85 por ciento del combustibles se consume en la movilidad de las ciudades y en el transporte público es donde "hay el mayor margen de mejorar", ha calculado.

Por ello, ha propuesto que en el 2030 el cien por cien de la flota del autobús urbano sea eléctrico y en 2020 el 55 por ciento ya haya dado este paso.

Otro reto es la tecnología para aplicarla en las plazas de aparcamiento o fomentar la movilidad compartida, que será una "revolución en las ciudades", ha vaticinado. Ha propuesto que Zaragoza sea en 2025 la que más invierta en tecnología en servicios públicos para mejorar la prestación a los zaragozanos.

El tercer reto es lograr que Zaragoza sea un "territorio atractivo para el talento, las inversiones y la creación de empleo. "Nos preocupamos de las personas porque solo generando riqueza se podrán financiar los servicios públicos para esas personas".

"La ciudad tiene posibilidades, pero precisa de un gobierno que lidere y la colaboración y cooperación no solo entre administraciones, sino con la iniciativa privada, pero la llega de ZEC ha supuesto olvidar esa cooperación y ahora todo es remunicipalización", ha lamentado para aportar el dato de que el 50 por ciento de la sociedad está en la iniciativa privada y "hay que contar con ella".

Para el portavoz del PP, Santisteve ha ofrecido una "pobre" gestión en el pasado y también en el futuro y se ha preguntado quien cree que Zaragoza tiene un proyecto de futuro, al considerar que "el Gobierno municipal está más entretenido en los líos de la izquierda".

"SE ACABA SU TIEMPO"

Azcón ha comenzado el debate al pronunciar la frase lapidaria: "su tiempo de alcalde se acaba porque todos los días se encargan de recordar que son un gobierno perjudicial porque la ciudad no es que esté paralizada, sino que ha retrocedido y se han ganado el título de ser el peor gobierno de la democracia".

Esta argumentación la ha avalado al desgranar las propuestas del alcalde del pasado año que aún no se han materializado, como la compra directa de energía, el plan de barrios o la línea del tranvía este-oeste, que un año después "siguen siendo anuncios".

"Ha incumplido los pactos con los grupos políticos y pese al cronograma que pidió el PSOE está lleno de incumplimientos y estamos esperando a ver que hace el PSOE para no ser el pagafantas cuando aprueben el Presupuesto de 2018" tras comprobar que "no hay un partida para el plan de mercados en el proyecto inicial de presupuestos".

"Aprueban, pero no ejecutan y aunque tuvieran el mejor presupuesto no lo saben gestionar. Vinieron inexpertos y dos años y medio después no han aprendido. ZEC pone por encima ideología a propuestas de los técnicos, aversión a cumplir la ley e incapaz conseguir consensos y llegar a acuerdos", ha sintetizado sobre estos dos años y medio de mandato.

"AVERSIÓN"

Como ejemplo ha citado la remunicipalización, que el alcalde no ha citado, "un proyecto fracasado", pero ha augurado que pueda volver a generar problemas. Sobre la "aversión" de ZEC a cumplir la ley ha señalado las sentencias en contra, como la de ampliación del Bizi, porque al día siguiente de firmar el contrato se hacen las estaciones que se han paralizado. "Eso nos costará un millón de euros, que no pagarán de su bolsillo", ha aseverado.

Sobre el acuerdo con el Gobierno de Aragón en la Ley de capitalidad ha comparado que "supondrá la llegada de 8 millones al Ayuntamiento frente a los 16 que se hubiera logrado con el anterior Gobierno del PP" y ha criticado que no lleguen los 40 millones de deuda de la línea 1 del tranvía que tiene que pagar el Ejecutivo autonómico.

Otros datos que ha aportado es que según la Airef en Zaragoza se invierte 46 euros por habitante frente a otras que le superan como Valencia, Barcelona y Madrid, pero en presión fiscal "está a la altura" de Madrid y Barcelona.

En acción social ha abundado en la "incapacidad de gestión" del Gobierno y ha dicho que ZEC "solo ha conseguido éxitos cuando van en contra de lo que piensan" y ha citado el 'outlet' de Pikolín o levantar vivienda libre en la ampliación del parque Pignatelli.

"Se trae a su Gabinete, de secretario, y venido de otra administración subiendo el sueldo e incumpliendo el código ético a un cargo de Podemos" le ha afeado Azcón al alcalde. "Cada día se conoce más la red clientelar de ZEC" y ha citado a la concejal de Educación e Igualdad, Arantza Gracia, "incrementando la factura de su socia en Desiderata, o la consejera municipal Elena Giner en las subvenciones a asociaciones como Azofra", en las que ha tenido relación.

"HABLAR DE POLÍTICA DE VERDAD"

"Qué hará si le imputan por los delitos de prevaricación o acoso laboral que el consejo de administración ha llevado al fiscal", le ha peguntado directamente al alcalde. Además, le ha afeado que "ha hablado poco de las prioridades", como las baldosas, aceras, contenedores o autobuses y cuando habla de limpieza y parques y jardines el alcalde ha dicho que estaban muy mal, por lo que le ha demandado conocer "qué va a hacer".

Por el contrario -según Azcón-- las prioridades de ZEC son espacios autorizados para el consumo de cannabis, letreros en los baños o guías para funcionarios.

Ha pedido hablar de la política de verdad, de la que "respeta la ley y soluciona los problemas de los ciudadanos y no de las miserias que se ven en el salón de Plenos", ha instado.

"Hay que pensar en los desafíos de los próximos 10 años más allá del plan de mercados que ha propuesto el alcalde y además con el apoyo del resto de las fuerzas sociales", ha apremiado.