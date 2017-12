Debate.- Pérez Anadón (PSOE) advierte a Santisteve de que su fracaso "condena a la ciudad"

4/12/2017 - 18:15

El portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha criticado esta tarde que el alcalde Pedro Santisteve "ha dejado claro en demasiadas ocasiones que su apuesta es caminar en solitario", a pesar de que "se dirige a un muro contra el que terminará estrellándose" y ha advertido de que su fracaso "condena a Zaragoza y a los zaragozanos".

ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)

Tras estimar que el tiempo de Santisteve "ha terminado", ha remarcado que los zaragozanos necesitan "un nuevo impulso" en materias como economía, empleo, movilidad, vivienda, parques "dignos y calles limpias". "Necesitamos salir de remunicipalizaciones en las que ustedes nos han tenido secuestrados durante dos años y medio", ha sostenido.

Ha observado, en su discurso en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que el consumo de agua ha aumentado en la capital aragonesa "por primera vez en 17 años" y, mientras tanto, ZEC "se limita a hacer campañas de insumisión fiscal frente al ICA". También ha estimado que la capital está "paralizada, sin inversión y sin proyección exterior para crear empleo, se anuncian autobuses eléctricos mientras se compra chatarra averiada a una multinacional" y los parques "languidecen".

Zaragoza es ahora "una ciudad más contaminada y sin respuestas serias para atajar este problema, una ciudad sin política de vivienda, con los barrios amenazados por la degradación" y una urbe "sin proyecto, sin horizonte y sin liderazgo", dado que el alcalde "es incapaz de dotar de una mínima coherencia a un gobierno en el que cada consejero gestiona su área como su juguete privado".

Así, Pérez Anadón ha comparado la gestión del alcalde con la orquesta del Titanic, "aparentando normalidad, mientras el mandato y las opciones de dejar algún legado de enjundia tras cuatro años se hunden como el barco".

En este contexto, el líder socialista se ha dirigido a todos los zaragozanos para garantizarles que "hay una izquierda distinta, que es capaz de pensar en sus necesidades, en sus aspiraciones y en sus ambiciones, que cree que una Zaragoza mejor es posible y esa izquierda somos el PSOE", ha defendido, para agregar que el PSOE continuará trabajando "para que la decepción de un experimento fallido no arruine los sueños de la mayoría".

"UN ESPEJISMO"

Ha continuado señalando que en estos dos años y medio de gobierno de ZEC "por las grietas de su gobierno ha entrado la luz y les ha puesto al descubierto", dejando ver que aquel gobierno que se presentó como "transparente y de cristal" fue "un espejismo".

Ha rememorado que el PSOE "no dudó" en apoyar la investidura de Santisteve para que la ciudad siguiera desplegando políticas de izquierda, dado que "no estábamos dispuestos a dejar en manos de la derecha, para que pusiera en riesgo, todo lo conseguido" en los doce años anteriores de gobierno socialista.

No obstante, Santisteve se ha transformado "en una inmensa decepción", ha valorado, para opinar que la palabra del alcalde, tras distintas promesas incumplidas, "cotiza como las acciones de un banco quebrado" y su discurso este lunes ha sido "repetitivo, pura fantasía y delirio".

Ha criticado la "absoluta falta de proyecto y de credibilidad" del alcalde, advirtiendo del "vértigo" que le produce "la realidad de un mandato perdido" y le ha reprochado que, al presumir de reducir la deuda municipal, "mientan al afirmar que lo han hecho sin recortes".

"No solo han entregado cada euro de nuevos ingresos a los bancos sino que han destinado 80 millones procedentes de otras partidas a las mismas entidades bancarias que demonizaban. Han recortado 80 millones de euros del Presupuesto", ha apuntado.

PARALIZACIÓN

La paralización de la ciudad se constata con datos: "desde que usted es alcalde solo seis de cada cien euros se gastan en inversiones, mientras que durante los doce años de gobierno socialista, sin contar con las inversiones extraordinarias de la Expo, se dedicaron como media 14 de cada cien".

Pérez Anadón ha manifestado que con esta gestión se impide a la ciudad "despertar de la modorra en la que la han metido y desperdician la mejoría de la actividad económica", a lo que ha apostillado que en derechos sociales "lo mejor que puede hacer es darla las gracias al Gobierno de Aragón, el principal acelerador de las políticas sociales de Zaragoza".

"Su falta de ambición la pagamos todos", ha continuado, comentando proyectos como la reparación del asfalto, a la que se dedican 50 céntimos por habitante, mientras que Madrid o Barcelona destina 5,70 o 3,70 euros; y la operación baldosa "han sido incapaces de ponerla en marcha", como ha ocurrido con la ampliación del servicio Bizi.

En tono irónico, ha espetado a ZEC que "son el gobierno laico más religioso que he conocido", al manifestar que "su pensamiento se reduce a considerar bueno o beatífico lo que ustedes proponen y malo lo demás, por eso no han logrado otra cosa que estrellar los proyectos que han emprendido, unas veces contra la mayoría del pleno, por no negociar, y otras contra los tribunales por hacer las cosas rematadamente mal".

LAS PEQUEÑAS COSAS

En este mismo sentido, ha elogiado con ironía la capacidad de ZEC de convertir "los presupuestos más austeros, enfocados a satisfacer la deuda a los bancos, en presupuestos de izquierdas y sociales, y han bautizado la parálisis y la gestión ordinaria como el urbanismo de las pequeñas cosas".

En materia de movilidad, "los datos son tremendamente preocupantes", ha afirmado Pérez Anadón, al indicar que el alcalde ha prometido dos veces un plan de renovación de la flota de autobuses públicos y prometió buses eléctricos, pero "nos han traído chatarra" y sin partida presupuestaria. Además, se ha paralizado la tramitación del plan de movilidad y la línea 2 del tranvía aunque ahora, "en el enésimo bandazo, quieran hacer ver que la reactivan".

Para el PSOE, la línea 2 del tranvía es "un proyecto estratégico y fundamental", ha subrayado el portavoz socialista, lamentando que la "improvisación y la falta de planificación son las causas del desastre en el que está convirtiendo usted la movilidad en Zaragoza".

Ha cuestionado la promesa de Santisteve de convertir Zaragoza en una ciudad referente mundial de la movilidad eléctrica dado que solo hay "una partida de 50.000 euros en el presupuesto de 2018".

También ha criticado la repetición de la propuesta de los planes de barrio y ha advertido que los 8 millones de euros vinculados a la Ley de Capitalidad "Rivarés ya se los ha gastado en el resto del presupuesto". "Nunca tuvieron claro el modelo de movilidad para la ciudad, algo incomprensible cuando van de ecologistas a ultranza", ha dicho tajante.

En política de vivienda se anunció un plan de captación de vivienda de alquiler para encontrar 350 casas vacía al año, unas 30 al mes, pero "en 20 meses de duración del programa apenas han encontrado 115 nuevas viviendas, menos del seis al mes".

En el caso de los desahucios, "no han ejecutado la partida de 150.000 euros prevista para el programa de subrogación de deudores hipotecarios y suprimida para 2018". "Su política de vivienda no ha pasado más que por ser un ejercicio permanente de propaganda e impotencia", ha sentenciado.