PRC-PSOE y Carrancio tumban las propuestas de la oposición para que el Gobierno no negocie con un tránsfuga

4/12/2017 - 18:36

Los diputados de Podemos, Cs y los críticos del PP abandonan el hemiciclo durante la intervención del exparlamentario de Cs

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

Los diputados del PRC y el PSOE, y el exdiputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio, que se mantiene en el Grupo Mixto, han hecho decaer con sus votos en contra las proposiciones no de ley contra el transfuguismo registradas por los tres partidos de la oposición -PP, Podemos y Ciudadanos-, para forzar al Gobierno a que no negocie los presupuestos de 2018 ni ninguna otra cuestión con Carrancio, al que consideran un "tránsfuga de libro".

En los tres casos el resultado de la votación ha sido de 18 votos en contra y 15 a favor (faltaban dos diputadas del PP). Ha sido un debate tenso y con constantes cruces de reproches, que ha tenido su punto álgido cuando el diputado del PP Francisco Rodríguez Argüeso ha tratado de impedir la intervención en la tribuna de Carrancio alegando que no le corresponde y que se estaban incumpliendo las normas de funcionamiento aprobadas para el Grupo Mixto y el propio reglamento del Parlamento.

La presidenta de la Cámara, Lola Gorostiaga, ha asegurado que "no se ha vulnerado nada" y que la ordenación de los debates se acuerda en la Junta de Portavoces. La socialista ha retirado la palabra al diputado del PP, que le ha pedido "écheme", a lo que Gorostiaga ha respondido "no me da la gana".

El 'popular' ha espetado "estamos perdiendo la cabeza en este Parlamento", y cuando Carrancio ha comenzado a hablar ha abandonado el hemiciclo. Tras él han hecho lo mismo los tres diputados de Podemos, el de Cs y los parlamentarios del PP contrarios a la nueva dirección de su partido, no así la propia presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga y sus diputados afines. Todos ellos han vuelto a sus escaños tras la intervención de Carrancio.

(Habrá ampliación)