Podemos destaca un "recorte" de 1,5 millones en dependencia y PSOE alerta de que el 0,07% de los fondos va para igualdad

4/12/2017 - 19:20

Ni PSOE, Podemos ni Ciudadanos están del todo convencidos con el presupuesto que les ha presentado esta tarde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Mientras que Ciudadanos considera que esta consejería "hace políticas viejas", Podemos alude a un recorte en 1,5 millones en dependencia y PSOE alerta de que solo el 0,07 por ciento de los fondos se destinan a igualdad y violencia de género.

La diputada de Podemos, Mari Ángeles García considera que esta consejería es un "cajón de sastre" que recoge el "fruto de las políticas ineficientes e irresponsables" del Gobierno.

A su juicio, se trata de políticas "caóticas y muy fragmentadas" destacando, además, que en la Región hay casi 500.000 personas en riesgo de exclusión, 132.000 trabajadores "pobres", más del 18 por ciento de las personas desempleadas y con una renta per cápita de poco más de 19.000 euros. "Estamos a la cola en política social y tenemos la tasa más alta de víctimas en violencia de género", ha afirmado la parlamentaria.

En ese sentido, ha reseñado el dato de que se "recorta" en 1,5 millones en dependencia, por lo que alerta de que los fondos para esto es "insuficiente".

"Los presupuestos no son reales, no atiende a las personas más vulnerables", ha añadido manifestando que en Igualdad una de las "grandes medidas" era el Observatorio de Igualdad, que "no aparece recogido en estos presupuestos".

Desde el PSOE, Isabel Casalduero también se ha mostrado "decepcionada" con las cuentas presentadas por la consejera Violante Tomás. "Estamos a años luz de los presupuestos de hace unos años", ha asegurado. De los datos que ella ha aportado ha destacado que del total presupuestario para esta consejería, solo se ha destinado el 0,071 por ciento a políticas de igualdad y contra la violencia de género.

"Seguimos sin encontrar la puesta en marcha de un Observatorio de Igualdad en la Región", ha manifestado criticando que no exista "ni un simple papel" que establezca cómo incide el presupuesto en la igualdad entre hombres y mujeres.

La socialista Consuelo Cano, por su parte, ha echado en falta leyes de las que se han hablado como el decreto de Atención Temprana o los Planes de Familia, "todo eso ni se menciona". La única normativa que ha dicho que sí ha llegado ha sido el Reglamento de la ley de Renta Básica, aunque "les ha sobrado el dinero de este año por el retraso".

En cuanto a Ciudadanos, Juan José Molina, ha alertado de que un tercio de la población está en pobreza extrema o en riesgo de exclusión social. "El equipo de esta consejería es muy joven, pero hace políticas viejas", ha expuesto añadiendo que se "trabaja mucho con el subvencionismo, no con productos nuevos para atraer capital privado a políticas sociales".

La formación naranja ha recordado que propuso a la consejería una tarjeta solidaria o bonos de impacto social, "pero no han tenido interés en hacerlo".

Asimismo, han manifestado que estarán atentos para que se lleve a cabo en 2018 una campaña de prevención del embarazo en adolescentes, una medida que ya se contemplaba en los presupuestos de 2017, pero que "no se ha llevado a cabo debido a un retraso en el concurso".Por otro lado, Ciudadanos ha criticado que los 240.000 euros que se destinan al pacto de violencia de género "se haya dejado su destino a elección de la comisión del pacto".

Finalmente, la diputada del PP Adoración Molina ha destacado los 240.000 euros para cumplir con los compromisos del pacto regional contra la violencia de género. "Es muy significativo que el Gobierno regional deje su destino en manos de los grupos parlamentarios", ha dicho.

Además, ha asegurado que se ha aumentado la partida en protección de menores en 1,4 millones, siendo un total de 11,4 millones para potenciar la acogida familiar y de menores inmigrantes que llegan a la Región.

La popular Inmaculada González ha señalado, por su parte, que se ha aumentado en 3 millones la renta básica de inserción, llegando a 18,5 millones y que con el nuevo decreto más de 8.500 personas la recibirán. También ha destacado los 7 millones para atender a personas con discapacidad y un aumento del 20 por ciento esta legislatura del gasto en dependencia.