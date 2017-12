Margarita Salas y Carlos López Otín, premiados por la revista 'Nature' por su tutoría de otros investigadores

4/12/2017 - 19:22

Cuatro científicos españoles, entre ellos Margarita Salas y Carlos López Otín, han sido premiados por la prestigiosa revista científica 'Nature' con un 'Nature Award for Mentoring in Science' por su tutoría ejemplar de otros científicos, según informa la publicación, que ha entregado este lunes los galardones en una ceremonia celebrada en la Real Academia de Ciencias de España, en Madrid.

OVIEDO/MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Los premiados este año han sido el profesor Carlos Belmonte, fundador y director del Instituto de Neurociencia de Alicante, y la profesora Margarita Salas, exdirectora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa-CSIC de Madrid, en la categoría de logros por toda una carrera (Lifetime achievement award); y el profesor Carlos López-Otín, biólogo molecular de la Universidad de Oviedo y el profesor Lluís Torner, físico y director fundador del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de Barcelona, por sus logros de mitad de carrera (Mid-career award). La revista concede 10.000 euros por cada una de las categorías, por lo que cada premiado recibirá 5.000 euros.

'Nature' lleva organizando estos premios anuales desde 2005 en varios países y regiones para defender la importancia de la tutoría e inspirar a toda una generación de jóvenes científicos en el país donde celebra cada edición. España ha sido elegida por 'Nature' por primera vez para acoger estos premios en su XIII edición, en la que la revista invitó a científicos residentes en España a participar en los premios.

En la ceremonia han estado presentes la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y Sir Philip Campbell, editor jefe de 'Nature'. 'Nature' es una revista científica de renombre internacional en la que investigadores de todo el mundo quieren publicar sus estudios, así que es muy importante para nosotros recibir el 'Nature Mentoring Awards' este año", ha señalado Vela.

Según ha afirmado, "España es un país repleto de científicos talentosos y muchos de ellos han sido guiados por Margarita Salas, Carlos Belmonte, Carlos López-Otín y Lluis Torner", quienes a su juicio son "cuatro grandes científicos españoles", a los que ha expresado su gratitud por su trabajo durante todos estos años.

Por su parte, Sir Philip Campbell, que fue quien estableció por primera vez estos reconocimientos, ha destacado que los 'Nature Award for Mentoring in Science' han tenido lugar en 13 países o regiones, incluidos el oeste de Estados Unidos, los países nórdicos, Sudáfrica, Japón y China. "Estas son culturas muy diversas y sin embargo, las características clave de los mentores sobresalientes son notablemente similares", ha añadido Campbell, para añadir que los "grandes ejemplos de España no derogan a esta regla: son extraordinarios en su capacidad para nutrir a científicos emergentes de gran diversidad".