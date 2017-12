Rodríguez y Maíllo reivindican el legado y las enseñanzas del 4 de diciembre en un acto con colectivos sociales

4/12/2017 - 20:27

Los responsables de IULV-CA y Podemos Andalucía, Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez, respectivamente, han participado en un acto con colectivos sociales en la Facultad de Comunicación y Turismo de la Universidad de Málaga (UMA) para conmemorar el 4 de diciembre de 1977, su legado en las luchas actuales y las enseñanzas 40 años después.

MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)

Así, en declaraciones a los periodistas antes del acto, Maíllo ha reivindicado "las enseñanzas del 4 de diciembre en el que un pueblo unido se empoderó para reivindicar un espacio en condiciones de igualdad" que, ha apuntado, "nos da una lección 40 años después, la unidad necesaria para conseguir una Andalucía mejor".

Maíllo ha indicado que desde esa perspectiva "abordamos un acto con mucha gente que está organizada para construir esa Andalucía mejor, que no se resigna a la precariedad, al paro, a la pobreza o a que haya una verdad institucional que no se corresponde con la realidad social".

Asimismo, ha dicho que este acto expresa también "una voluntad, no sólo de decir que no estamos de acuerdo con el modelo económico social que nos quieren dar a nuestra tierra, sino que además estamos dispuestos a construir una alternativa para tener una esperanza para Andalucía".

Ha apuntado que "existen condiciones formidables para construir ese proyecto de alternativa, Andalucía necesita un cambio frente a un agotamiento de modelo y frente a la desvertebración que produce la precariedad, el paro y la exclusión está la necesidad de organizarnos para tener un futuro que dependerá de nosotros y que, construido con el resto de territorios del país, tenga a Andalucía como protagonista de lo que vamos a hacer".

Sobre la muerte de Manuel José García Caparrós por un disparo cuando participaba en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, Maíllo ha indicado que "por fin se le reconoce, aunque hayan tenido que pasar 40 años", apuntando que en este momento hay que "abrir paso a la verdad, a que Andalucía conozca todo lo que ocurrió".

Por su parte, Teresa Rodríguez ha incidido en que "es fundamental recordar este cumpleaños no en blanco y negro, sino vinculándolo a las luchas que hoy por hoy tienen el mejor legado del 4 de diciembre, la gente que sigue peleando contra la precariedad, contra la inmigración en la juventud y la falta de inversiones en educación, sanidad e infraestructuras".

Así, ha indicado que mientras la presidenta de la Junta, Susana Díaz, organiza un acto con los expresidentes autonómicos José Rodríguez de la Borbolla y Rafael Escuredo, "saltándose a los dos que han estado más tiempo gobernando, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, curioso y muy significativo", Podemos e IU "queremos vincular el 4 de diciembre a las luchas como la de los bomberos o las trabajadoras precarias".

Además, ha dicho que este 4 de diciembre tiene también "una deuda pendiente con una familia, la de García Caparrós, que ha estado 40 años esperando" para saber lo que le ocurrió al joven. "No basta con un reconocimiento, hay que hacer justicia, hay que reabrir todos los candados de aquel asesinato", ha incidido, reclamando "que se aplique la justicia porque mientras no haya justicia no hay democracia en Andalucía".