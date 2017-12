Sanidade estudia las posibles exposiciones de personas al lindano en O Porriño (Pontevedra)

4/12/2017 - 21:10

Almuiña destaca que se invirtieron más de 9,3 millones en los últimos cinco años en "mejorar y ampliar" el Hospital del Salnés

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha afirmado este lunes que el departamento autonómico está trabajando para caracterizar a las personas con probabilidad de exposición al lindano en O Porriño, por vivir en la zona en la que se detectaron suelos y aguas contaminadas.

Lo ha manifestado en respuesta a Eva Solla (En Marea), quien ha alertado de que éste es "un problema grave y urgente", y ha reprobado que el Ejecutivo autonómico "no haga nada". "No le voy a consentir que nos diga que no nos importan los ciudadanos de O Porriño", ha replicado Almuiña, quien ha lamentado que Solla "solo busque meter el miedo en el cuerpo".

"Tomamos medidas desde el primer momento y se actuará según digan los resultados de la ciencia, que es lo que hay que hacer, y no de lo que diga la brujería", ha aseverado, antes de lamentar que Solla esté en el Parlamento para hacer "política de la mala". Enfrente, ha reivindicado la necesidad de "eliminar el riesgo para la población".

Así, ha subrayado que se ha actuado y que, "entre las personas encuestadas, hubo 14 que referenciaron lesiones dermatológicas que aparecen en los últimos meses", por lo que se ajustarían a la definición de "caso probable de intoxicación", aunque tendría un carácter "leve". También ha defendido que se informó al personal sanitario de O Porriño y del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Entre otros pasos, ha recordado que se recomendó, a través del Ayuntamiento, que las personas de la zona afectada no consumiesen agua de pozos, fuentes o traídas vecinales si no disponen de análisis que indiquen la ausencia de contaminación por lindano.

Asimismo, mientras no se lleve a cabo la caracterización y la limitación del lugar afectado, se recomendó que no se consuman alimentos cultivados en la zona, especialmente tubérculos. El conselleiro ha concretado, asimismo, que se llevaron a cabo 60 análisis de agua y, según los resultados, dos tercios de ellos estarían libres de contaminación por lindano.

HOSPITAL DEL SALNÉS

Por otra parte, en respuesta a la diputada del PPdeG Marta Rodríguez Arias, quien ha alertado de "falsedades" que apuntan "al cierre" del Hospital del Salnés, el conselleiro de Sanidade ha replicado que "proteger la sanidad" debería ser una responsabilidad "de todos" al margen de la confrontación política.

En esta coyuntura, ha reafirmado el "compromiso" del Ejecutivo con la sanidad pública y, en concreto, ha reivindicado que todos los pasos dados por la Xunta en relación al Hospital del Salnés han ido encaminados a "mejorar" las prestaciones sanitarias.

Así, ha concretado que se invirtieron más de 9,3 millones de euros en los últimos cinco años en la "mejora y ampliación" del centro. En concreto, ha esgrimido que se incrementaron en un 27 por ciento sus espacios y dotaciones, y que la ley de salud "blinda la existencia" del hospital comarcal.

Además, ha remarcado que la infraestructura sanitaria dispondrá en 2018 de un nuevo Hospital de día Médico y de una nueva área de esterilización.