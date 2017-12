Debate.- Santisteve cree que con el PSOE "no está tan alejado" en los programas políticos

4/12/2017 - 21:47

El alcalde, Pedro Santisteve, se ha comprometido a "mirar a ver como se pueden modificar sinergias con el PSOE para hacer un debate serio sobre política y no creo que estemos tan alejados en programas políticos, aunque si quizá en ejecuciones".

ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)

Santisteve ha defendido generar consensos y hacer las cosas "con la mejor voluntad y que los ciudadanos estén contentos de su ayuntamiento y su corporación en pleno". Ha dicho que los concejales de Zaragoza en Común (ZEC) igual no son muy conocedores del marketing político, pero ha subrayado que son gente "honesta con un proyecto claro y un modelo de ciudad sobre cómo afrontar los retos de Europa y el mundo" y ha abogado por pensar en las generaciones venideras.

En su última intervención en el Debate sobre el estado de la ciudad, Santisteve, ha instado a todos los grupos municipales a "hacer una revisión en lo que tenemos que cambiar para que Zaragoza sea ciudad puntera en movilidad, cohesión social, lucha contra la pobreza infantil, y que puedan volver los del exilio económico".

"Vamos a plantear retos que aunque sean incumplibles nos los vayamos creyendo porque a veces nos ponemos barreras para no dar más de lo que podemos dar", ha dicho.

Antes de cerrar el debate ha añadido: "A ver si nos llevamos el margen de autocrítica que nos corresponda y me reivindico como una persona que ha pisado la calle, cárceles, comisarías, barrios y he estado en la Universidad en contacto permanente con la gente joven, que me ha abierto los ojos más de lo que haya hecho yo a ellos. A mi no me afecta lo que pase en estas paredes porque me acerco a la gente de la calle y hay agradecimiento y críticas", ha resumido.

Asimismo, ha trasladado su ilusión y esperanza porque Zaragoza "sea lo que todos queremos que sea" y la ha calificado de acogedora, amable y abierta porque "así se expresa la gente que viene, además de participativa con un tejido social muy potente que, a veces, se olvida porque los logros son de la gente y no de los partidos".

"La institución avanza porque lleva una inercia positiva y hemos venido a hacer lo que está en nuestras manos hacer y hemos situado en el debate en torno a los retos del siglo XXI", ha sintetizado.

Ha contado que "había cosas que llevaban 15 años al margen de la capacidad política" y que gracias al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) se han puesto en marcha.

"DESASTRE"

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, le ha dicho al alcalde que aunque sostiene que habla con los zaragozanos, en el pleno "demuestra lo contrario" y ha reproducido un abucheo ciudadanos en el que se oían los gritos de "alcalde dimisión" como los proferidos el día de la Guardia Civil, el pasado 12 de octubre.

"Es un desastre para la gente, pero una bendición para la oposición" ha ironizado Azcón para señalar que si hay un hilo conductor en todos los discursos de la oposición es que el alcalde "es un desastre".

"Para ser irrelevante me ha dedicado el alcalde 18 de los 24 minutos de sus discurso", ha rebatido Azcón y además ha comentado que hasta en la sede de ZEC han puesto una foto suya.

Sobre el Plan de creación de nuevos mercados de barrios ha señalado que los operadores de Mercadona y Carrefour están interesados y si ese plan "es lo más importantes tiene que decir a los ciudadanos si van a poner cinco mercados con esos impulsores".

También ha recordado "los 10 millones que querían dar a Clear Channel era ilegal y por eso lo ha parado el Tribunal de Contratos de Aragón, que ha dado la razón a quien defiende la ley y los recursos de los zaragozanos", en alusión al PP.

"SE CABREA"

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha dicho que el proyecto de movilidad de ZEC "es el mayor fiasco" y se han cargado el PMUS y que en antes del 2019 haya nada de la línea 2 del tranvía.

"No ha venido a gobernar, sino a mandar y además no acepta las críticas" y "solo cuenta cosas que contó el año pasado y no las ha realizado y encima se cabrea cuando tendrá que pedir disculpas de no haber sido capaz de hacer nada con Tenor Fleta" o en otros proyectos como el parque de Torreramona que "da vergüenza".

Con 50.000 euros en el presupuesto de 2018 quiere la ciudad ser referente en el coche eléctrico y "China debe estar temblando de la competencia", ha ironizado Pérez Anadón.

También ha pedido a Santisteve que deje de hablar del tranvía porque no habrá ningún cambio sustancial hasta las próximas elecciones. Ha asegurado que no tiene ningún problema personal con el alcalde y que le propiciará un trato "correcto porque no se merece más, ya que ha sido el que peor ha tratado a los grupos y ha aportado el dato de que en dos veces han hablado "40 minutos en total".

"Me genera decepción que estén tan instalados en la verdad y no ha entendido su función. Busca la representatividad del alcalde para pasearse por ahí, pero no cumple con las funciones que debería ejercer" ha espetado Pérez Anadón y ha concluido al manifestar: "a rectificar, señor alcalde".

INTERESES PARTIDISTAS

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha dicho al alcalde que "nos pide que nos comprometamos con la ciudad y que dejemos los intereses partidistas, Cs ha traído aquí 75 mociones de competencia exclusivamente municipal, ejecútelas", ha reclamado, para indicar que "cuando usted haya cumplido lo que dice en este pleno entonces podrá decirnos a los demás que nos comprometamos y que no retrasemos nada".

El portavoz de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, ha aconsejado "abrir las puertas del salón de plenos" y que los discursos "no sean tan previsibles como el que ha tenido el alcalde esta mañana, bajen a la calle a pulsar la opinión del personal a ver cómo está".

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Pablo Muñoz, ha pedido "altura de miras" en el plan de mercados de barrios, que a su entender la oposición "no ha entendido", pero ha confiado en que al final lo comprendan porque la finalidad "es hacer más grande la ciudad y con financiación extrapresupuestaria".

Ha pedido a los grupos del PSOE y CHA un "marco de estabilidad de un año con un posicionamiento claro de izquierdas" al advertir de que la derecha "se está rearmando ideológicamente".