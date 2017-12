El alcalde inaugura la nueva denominación de la avenida Cuatro de Diciembre de 1977, antes Ramón de Carranza

4/12/2017 - 21:58

"Sin odio, pero con memoria, sin revanchismo, pero con justicia, es para mí un honor inaugurar una avenida que lleva el nombre de Cuatro de Diciembre de 1977, porque así homenajeamos a gente valiente que dio la cara por su futuro y por el de sus hijos y nietas. Por eso nosotros debemos hacer lo mismo y por eso estamos hoy aquí. Y recordad: esta placa va por el futuro de nuestra tierra, no va contra nadie, va por el futuro de Andalucía", ha expresado el alcalde de Cádiz, José María González, en la inauguración en la tarde de este lunes del nuevo nombre de la avenida Cuatro de Diciembre de 1977, anteriormente Avenida Ramón de Carranza.

González ha estado acompañado de Purificación García Caparrós, hermana del joven sindicalista que fue asesinado en Málaga en esa histórica fecha, Manuel José García Caparrós, según ha informado el Ayuntamiento. El acto, que se ha celebrado en la esquina de la calle Cristóbal Colón, ha aglutinado a cientos de personas, y además del regidor y la hermana del homenajeado han asistido el primer teniente de alcalde y concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, y otros ediles del equipo de Gobierno como Adrián Martínez de Pinillos, Ana Camelo y Eva Tubío, y el edil del PSOE José Pacheco.

El primero en intervenir ha sido Martín Vila, que ha dejado claro el objetivo de este equipo de Gobierno de velar por la Memoria Histórica: "Desde el Ayuntamiento de Cádiz tenemos bien claro que la verdad, la justicia y la reparación deben llegar a esta ciudad, y por ello nos marcamos el objetivo de la recuperación de la memoria histórica y democrática de la ciudad. En el pasado pleno dimos un salto importante en este sentido, dejando atrás el honor a un cómplice de la represión franquista, como fue Ramón de Carranza, y vamos a descubrir ahora la placa en recuerdo y homenaje al Cuatro de Diciembre de 1977, fecha clave en el andalucismo histórico".

Estas tareas de recuperación de la Memoria Histórica, ha apuntado el edil, se realizan conjuntamente con "el trabajo y el esfuerzo" de la Plataforma de Memoria Histórica, cuyo portavoz, Antonio Chico, también ha tomado la palabra en el acto.

Por su parte, Purificación García Caparrós ha recordado los "40 años de lucha" que lleva su familia, "intentando esclarecer qué pasó ese 4 de diciembre de 1977 en Málaga. Ayer hicimos el recorrido que mi hermano no pudo terminar. Queremos esclarecer aquel ensañamiento, y seguimos pidiendo las actas, que nos las siguen negando". Hoy es un placer para nosotros estar en Cádiz descubriendo esta placa del Cuatro de Diciembre que tanto significa para Andalucía. Gracias", ha concluido.

Por último, ha intervenido el alcalde, que ha compartido con todos los presentes esta reflexión: "Esto es un ejercicio de memoria colectiva de un pueblo que no se puede permitir el lujo de olvidar de dónde viene ni de olvidar su pasado. El 12 de julio de 1936 Blas Infante izó por primera vez la bandera andaluza en el Ayuntamiento de Cádiz, un mes después era fusilado en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona en Sevilla. 40 años después de 1936, dos millones de andaluces siguieron a la calle para pedir futuro, para pedir justicia. Y fueron algunas personas las que murieron por defender esos derechos. La bandera andaluza no mata, no ha matado a nadie nunca, pero sí ha muerto gente por ella. Manuel José García Caparrós es una de esas víctimas de esa Andalucía que pedía ser como la que más. Y 40 años después de ese 1977 estamos hoy aquí".

"En el 2017 estamos reivindicando lo mismo que reivindicaban nuestros padres y nuestras madres aquel 4 de diciembre de 1977. Pedimos justicia, pedimos futuro", ha añadido el primer edil.

Tras su intervención, se ha descubierto el nuevo nombre de la avenida Cuatro de Diciembre de 1977 y los presentes han cantado el himno de Andalucía. El acto ha concluido con una actuación de la comparsa de Los Majaras 'Raza Mora', que ha interpretado el mítico pasodoble 'Un cuatro de diciembre muere un malagueño' que cantaron en 1978 a las movilizaciones del pueblo andaluz a la muerte del joven García Caparrós.

Al pasodoble le han puesto voz siete de los componentes originales de 'Raza mora' y otros integrantes actuales de la comparsa portuense. Además, también han participado el autor de la letra de 'Raza mora', Diego Caraballo, y el director de la misma, José Antonio Rico Segura 'Pedro de los Majaras'.

Tanto Purificación García Caparrós como Diego Caraballo han recibido un azulejo enmarcado con el nombre de la Avenida Cuatro de Diciembre de 1977.